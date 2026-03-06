Haberler

Zorla Güvenlik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zorla Güvenlik filmi ne zaman, nerede çekildi?

Zorla Güvenlik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zorla Güvenlik filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zorla Güvenlik filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zorla Güvenlik konusu, özeti ve Zorla Güvenlik oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zorla Güvenlik filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Zorla Güvenlik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zorla Güvenlik filmini izleyecek olanların merak ettiği Zorla Güvenlik konusu nedir, Zorla Güvenlik oyuncuları kimler ve Zorla Güvenlik özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZORLA GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

21 Mart 2025'te vizyona giren "Zorla Güvenlik" filmi, annesinin zoruyla alışveriş merkezinde çalışmaya başlayan oyun tutkunu Aydoğan'ın komik macerasını anlatıyor.

Zorla Güvenlik Oyuncuları

Evliya Aykan

Hacı Ahmet Ak

Aslı Bekiroğlu

Şahin Irmak

Gülhan Teki

Fester Abdü (YouTuber)

Hakan Bulut

Furkan Rıza Demirel

Şeyma Peçe

Uğur Güner

Tuna Tavus

Zorla Güvenlik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zorla Güvenlik filmi ne zaman, nerede çekildi?

ZORLA GÜVENLİK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, 2025 yılının ilk aylarında (2025 vizyon tarihinden önce) çekilip tamamlanmış ve ardından 21?Mart?2025'te Türkiye'de sinema salonlarında gösterime girmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?