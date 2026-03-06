Zorla Güvenlik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zorla Güvenlik filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zorla Güvenlik filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zorla Güvenlik konusu, özeti ve Zorla Güvenlik oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zorla Güvenlik filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Zorla Güvenlik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zorla Güvenlik filmini izleyecek olanların merak ettiği Zorla Güvenlik konusu nedir, Zorla Güvenlik oyuncuları kimler ve Zorla Güvenlik özeti gibi konuları inceliyoruz.
ZORLA GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?
21 Mart 2025'te vizyona giren "Zorla Güvenlik" filmi, annesinin zoruyla alışveriş merkezinde çalışmaya başlayan oyun tutkunu Aydoğan'ın komik macerasını anlatıyor.
Zorla Güvenlik Oyuncuları
Evliya Aykan
Hacı Ahmet Ak
Aslı Bekiroğlu
Şahin Irmak
Gülhan Teki
Fester Abdü (YouTuber)
Hakan Bulut
Furkan Rıza Demirel
Şeyma Peçe
Uğur Güner
Tuna Tavus
ZORLA GÜVENLİK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, 2025 yılının ilk aylarında (2025 vizyon tarihinden önce) çekilip tamamlanmış ve ardından 21?Mart?2025'te Türkiye'de sinema salonlarında gösterime girmiştir.