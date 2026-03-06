Zorla Güvenlik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zorla Güvenlik filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Zorla Güvenlik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zorla Güvenlik filmini izleyecek olanların merak ettiği Zorla Güvenlik konusu nedir, Zorla Güvenlik oyuncuları kimler ve Zorla Güvenlik özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZORLA GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?



21 Mart 2025'te vizyona giren "Zorla Güvenlik" filmi, annesinin zoruyla alışveriş merkezinde çalışmaya başlayan oyun tutkunu Aydoğan'ın komik macerasını anlatıyor.

Zorla Güvenlik Oyuncuları

Evliya Aykan

Hacı Ahmet Ak

Aslı Bekiroğlu

Şahin Irmak

Gülhan Teki

Fester Abdü (YouTuber)

Hakan Bulut

Furkan Rıza Demirel

Şeyma Peçe

Uğur Güner

Tuna Tavus

ZORLA GÜVENLİK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, 2025 yılının ilk aylarında (2025 vizyon tarihinden önce) çekilip tamamlanmış ve ardından 21?Mart?2025'te Türkiye'de sinema salonlarında gösterime girmiştir.