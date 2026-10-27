Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, ZTK hangi kanalda yayınlanıyor?

Ziraat Türkiye Kupası maçları, 2026-2027 sezonunda ATV ve A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Her iki kanal da şifresiz yayın yaptığı için kupa maçları herhangi bir abonelik gerekmeden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Bu hafta oynanan eleme turu maçlarının önemli bir bölümü de A Spor’dan canlı olarak ekrana geliyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayın bilgileri.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nın 2026-2027 sezonu yayın hakları ATV ve A Spor’da bulunuyor. Kupa maçları, bu iki kanal üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor. Hangi maçın hangi kanaldan yayınlanacağı, her tur için açıklanan yayın programına göre belirleniyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. ATV ve A Spor ulusal yayın yapan şifresiz kanallar olduğu için Ziraat Türkiye Kupası maçları ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes kupa maçlarını herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebiliyor.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Kupa maçlarını internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor ve ATV’nin resmi internet sitelerindeki canlı yayın bölümlerinden yayınlara ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu hafta eleme turu karşılaşmaları oynanıyor. 27 Ekim Salı günü saat 15.30’da Boluspor ile Karşıyaka, saat 18.00’de ise Kocaelispor ile Mazıdağı Fosfat karşı karşıya geldi. Her iki karşılaşma da A Spor’dan canlı olarak yayınlandı. Haftanın diğer kupa maçlarının yayın bilgileri ise yayıncı kuruluşun programıyla netlik kazanıyor.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Kupa maçları zaten ATV ve A Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncı kanalların tercih edilmesi öneriliyor.