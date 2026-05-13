Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası finaline kısa süre kala gözler Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Taraftarlar, dev finalin hangi tarihte ve hangi statta oynanacağını merak ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türk futbolunda sezonun en kritik mücadelelerinden biri için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihi ve oynanacağı stat futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre dev final, 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SAAT KAÇTA?

Final karşılaşması saat 20.45’te başlayacak. Mücadelenin normal süresinde eşitlik bozulmaması halinde uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatma bölümünde de kazanan çıkmazsa kupa sahibini penaltı atışları belirleyecek. Karşılaşmayı kazanan takım, 2025-2026 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu olacak.

FİNAL ANTALYA’DA OYNANACAK

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finaline bu yıl Antalya ev sahipliği yapacak. Dev mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısı ve yüksek seyirci kapasitesiyle dikkat çeken statta binlerce futbolsever final heyecanını tribünden yaşayacak.

KONYASPOR FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM OLDU

Kupada finale yükselen ilk ekip Konyaspor oldu. Yarı final mücadelesini başarıyla geçen Konyaspor, adını finale yazdırmayı başardı. Finaldeki rakibi ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından belli olacak.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ DEV FİNALDE

Kupayı müzesine götürmek isteyen takımlar, sezonun en önemli maçlarından biri için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise final atmosferi, bilet detayları ve takımların son durumunu yakından takip ediyor.