Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı kapıda. Takımlar, yarı finale yükselmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak ve hangi takımlar sahaya çıkacak? İşte maç tarihleri ve eşleşmeler…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek finallerle devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Tüm kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura, A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar şunlar:

• Galatasaray

• Beşiktaş

• Fenerbahçe

• Trabzonspor

• Samsunspor

• Konyaspor

• Alanyaspor

• Gençlerbirliği

SERİ BAŞI VE SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Kura çekiminde seri başı olan ve kendi sahasında maç oynama avantajına sahip takımlar:

• Galatasaray

• Beşiktaş

• Samsunspor

• Konyaspor

Seri başı olmayan ve eşleşmede bu takımlarla karşılaşacak olan takımlar ise:

• Fenerbahçe

• Trabzonspor

• Alanyaspor

• Gençlerbirliği

Bu sistem sayesinde seri başı takımlar, çeyrek final maçlarını kendi sahalarında oynayacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇ TARİHLERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 21-23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, bu tarihlerde takımların karşılaşmalarını heyecanla takip edebilecek.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE DİĞER TAKIMLARIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Seri başı ve seri başı olmayan takımlar sistemi sayesinde Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile eşleşebilecek. Bu kurala göre Galatasaray ve Fenerbahçe, çeyrek finalde birbirleriyle eşleşemeyecek.