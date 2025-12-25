Zincir Marketler BİM, A101, ŞOK pazar günü kapalı mı olacak?

Söz konusu çalıştayda, küçük esnafın korunması ve sektörde dengeli rekabetin sağlanması amacıyla zincir marketlerin pazar günleri kapatılması yönünde uzlaşı sağlandı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, bu konuda yasal veya teknik bir engel bulunmadığını belirterek, sürecin tamamlanması için gözlerin Ticaret Bakanlığı'na çevrildiğini ve nihai kararın bakanlık tarafından verilmesini beklediklerini ifade etti.

AİLEYLE PAZAR ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliğiyle "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi. Kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı programda perakende sektörünün çalışma düzeni ve toplumsal etkileri ele alındı.

SEKTÖR TARİHİ BİR EŞİKTE

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı konuşmada sektörün önemli bir dönemece girdiğini vurguladı. Düzgün, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması modelinin Türkiye'de de hayata geçirilmesi konusunda sektör temsilcilerinin ortak görüşte buluştuğunu ifade etti.

AİLEYİ VE ÇALIŞANI KORUMA VURGUSU

Pazar gününün tatil olması gerektiğini dile getiren Düzgün, bu düzenlemenin yalnızca bir çalışma saati meselesi olmadığını belirterek, "Bu konu aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdam oluşturma meselesidir. Gerekli düzenlemenin önünde bir engel bulunmuyor. Artık nihai adımın atılmasını bekliyoruz" dedi.

ÇOK BOYUTLU BİR DÜZENLEME OLDUĞU UNUTULMAMALI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da zincir marketlerdeki pazar mesailerinin çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenmesini engellediğini söyledi. Perakende sektörünün geniş bir ekosistemi kapsadığını belirten Baran, aile ve sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeninin uzun vadede verimliliği artıracağını ve ekonomiyi daha sağlam temellere oturtacağını ifade etti. Baran, sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

KÜÇÜK ESNAFA VE TOPLUMSAL HUZURA KATKI

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise pazar tatili düzenlemesinin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzura olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

UZMAN OTURUMLARIYLA KONU DERİNLİKLE ELE ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun da katıldığı çalıştayda, "Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif", "Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği", "Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge" ile "Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli" başlıklı oturumlar düzenlenerek konu farklı açılardan değerlendirildi.