Zilhicce orucu 2026 yılında hangi günlerde tutulacak sorusu, İslam dünyasında büyük önem taşıyan Zilhicce ayının yaklaşmasıyla birlikte yoğun şekilde sorgulanıyor. Faziletli günler arasında gösterilen bu oruçlar için tarih araştırmaları hız kazanırken, “Zilhicce orucu ne zaman tutulur 2026?” aramaları da artış gösteriyor.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına keffâret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur. (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732])

2026 ZİLHİCCE GÜNLERİ (MİLADİ TAKVİM KARŞILIĞI)

1 Zilhicce (18 Mayıs 2026 Pazartesi)

2 Zilhicce (19 Mayıs 2026 Salı)

3 Zilhicce (20 Mayıs 2026 Çarşamba)

4 Zilhicce (21 Mayıs 2026 Perşembe)

5 Zilhicce (22 Mayıs 2026 Cuma)

6 Zilhicce (23 Mayıs 2026 Cumartesi)

7 Zilhicce (24 Mayıs 2026 Pazar)

8 Zilhicce (25 Mayıs 2026 Pazartesi)

9 Zilhicce (26 Mayıs 2026 Salı)

10 Zilhicce (27 Mayıs 2026 Çarşamba)

11 Zilhicce (28 Mayıs 2026 Perşembe)

12 Zilhicce (29 Mayıs 2026 Cuma)

13 Zilhicce (30 Mayıs 2026 Cumartesi)

14 Zilhicce (31 Mayıs 2026 Pazar)

15 Zilhicce (1 Haziran 2026 Pazartesi)

16 Zilhicce (2 Haziran 2026 Salı)

17 Zilhicce (3 Haziran 2026 Çarşamba)

18 Zilhicce (4 Haziran 2026 Perşembe)

19 Zilhicce (5 Haziran 2026 Cuma)

20 Zilhicce (6 Haziran 2026 Cumartesi)

21 Zilhicce (7 Haziran 2026 Pazar)

22 Zilhicce (8 Haziran 2026 Pazartesi)

23 Zilhicce (9 Haziran 2026 Salı)

24 Zilhicce (10 Haziran 2026 Çarşamba)

25 Zilhicce (11 Haziran 2026 Perşembe)

26 Zilhicce (12 Haziran 2026 Cuma)

27 Zilhicce (13 Haziran 2026 Cumartesi)

28 Zilhicce (14 Haziran 2026 Pazar)

29 Zilhicce (15 Haziran 2026 Pazartesi)

30 Zilhicce (16 Haziran 2026 Salı)