Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık altmış yılı aşan sanat yaşamı boyunca tiyatrodan sinemaya, televizyon dizilerinden radyo tiyatrosuna kadar birçok alanda iz bırakan sanatçının vefat haberi, kızı Zeynep Göktay Dilbaz tarafından duyuruldu. Peki, Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? Zihni Göktay neden öldü? Zihni Göktay oynadığı dizi ve filmler...

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel sanat yaşamına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başlayan Göktay, burada edindiği sahne deneyiminin ardından 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı. Kariyeri boyunca tiyatro sanatına aralıksız katkı sunan usta oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde onlarca farklı yapımda sahne aldı.

1978 ile 1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan sanatçı, yalnızca sahnede değil, radyo tiyatrosunda da önemli çalışmalara imza attı.

Türk tiyatrosunda tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak gösterilen Zihni Göktay, özellikle Lüküs Hayat operetinde tam 28 yıl boyunca sergilediği performansla tiyatro tarihine adını yazdırdı. Sanat yaşamı boyunca 36 yıl içerisinde toplam 72 tiyatro oyununda rol aldı.

Özel yaşamında da önemli kayıplar yaşayan sanatçının eşi Sevinç Göktay, Ocak 2022'de hayatını kaybetmişti.

ZİHNİ GÖKTAY KAÇ YAŞINDA?

2 Aralık 1945 doğumlu olan Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti.

ZİHNİ GÖKTAY NEDEN ÖLDÜ?

Zihni Göktay'ın vefat haberinin ardından sanatçının ölüm nedeni kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

Ancak oyuncunun kesin ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda yalnızca 80 yaşında hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu. Ölüm sebebine ilişkin yetkili makamlar veya ailesi tarafından açıklanmış herhangi bir detay bulunmuyor.

ZİHNİ GÖKTAY OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Zihni Göktay, tiyatro sahnesindeki başarılı kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da birçok önemli yapımda rol aldı. Özellikle Yeşilçam filmleri ve uzun soluklu televizyon dizilerindeki karakterleriyle farklı kuşakların hafızasında yer edindi.

Tiyatro Oyunları

Cibali Karakolu

Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Komedisi)

1979 – Babanın Gorilleri

1983 – Figaro'nun Düğünü

1983 – On İki Öfkeli Adam

1985 – Lüküs Hayat

1989 – Kuşlar

1991 – Resimli Osmanlı Tarihi

2000 – Pembe Konağın Gelinleri

2001 – Sarıpınar 1914

2002 – Kanlı Nigar

2025 – Gidiş Dönüş Moskova (Retro)

Sinema Filmleri

1976 – Meraklı Köfteci

1976 – Tosun Paşa

1984 – Atla Gel Şaban

1984 – Fahriye Abla

2003 – Hababam Sınıfı Merhaba

2004 – Hababam Sınıfı Askerde

2005 – Döngel Kârhanesi

2005 – Hababam Sınıfı Üç Buçuk

2006 – Kirpi

2008 – Çıngıraklı Top

2009 – 7 Kocalı Hürmüz

2014 – Zaman Makinesi 1973

2015 – Kara Bela

2017 – Yaşamak Güzel Şey

2021 – Seni Bulacağım Oğlum

2023 – Güven Bana

2023 – Oregon

2025 – Ayakçı

Rol Aldığı Diziler

Üç İstanbul

Kuruntu Ailesi

Ah Şu Komşularımız

Rıza Beyler

Bekarlık Sultanlık mı?

Yazlıkçılar

Oğlum Adam Olacak

Eltiler

Komşu Komşu

Bizimkiler

Üvey Baba

Biz Size Aşık Olduk

Koçum Benim

Hadi Uç Bakalım

Beybaba

Avrupa Yakası

Koltuk

Cennet Mahallesi

Geçmiş Zaman Olur ki

Mert ile Gert

Ah Kalbim

Adım Bayram Bayram

Yalan Dünya

Ulan İstanbul

Şaşkın Bakkal 216

Türk tiyatrosunda uzun yıllar sahnede kalan Zihni Göktay, tiyatro oyunlarının yanı sıra sinema filmleri, televizyon dizileri ve radyo tiyatrosundaki çalışmalarıyla sanat hayatı boyunca çok sayıda yapıma katkı sundu. Özellikle Lüküs Hayat operetindeki uzun soluklu performansı, sanat kariyerinin en dikkat çeken çalışmaları arasında yer aldı.