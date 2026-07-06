Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? Zihni Göktay neden öldü? Zihni Göktay oynadığı dizi ve filmler
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu. Uzun yıllar sahnede sergilediği başarılı performanslarla hafızalarda yer edinen sanatçının vefatının ardından, "Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında, neden öldü, hangi dizi ve filmlerde oynadı?" soruları yeniden gündeme geldi.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık altmış yılı aşan sanat yaşamı boyunca tiyatrodan sinemaya, televizyon dizilerinden radyo tiyatrosuna kadar birçok alanda iz bırakan sanatçının vefat haberi, kızı Zeynep Göktay Dilbaz tarafından duyuruldu. Peki, Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? Zihni Göktay neden öldü? Zihni Göktay oynadığı dizi ve filmler...
ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?
Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel sanat yaşamına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başlayan Göktay, burada edindiği sahne deneyiminin ardından 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı. Kariyeri boyunca tiyatro sanatına aralıksız katkı sunan usta oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde onlarca farklı yapımda sahne aldı.
1978 ile 1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan sanatçı, yalnızca sahnede değil, radyo tiyatrosunda da önemli çalışmalara imza attı.
Türk tiyatrosunda tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak gösterilen Zihni Göktay, özellikle Lüküs Hayat operetinde tam 28 yıl boyunca sergilediği performansla tiyatro tarihine adını yazdırdı. Sanat yaşamı boyunca 36 yıl içerisinde toplam 72 tiyatro oyununda rol aldı.
Özel yaşamında da önemli kayıplar yaşayan sanatçının eşi Sevinç Göktay, Ocak 2022'de hayatını kaybetmişti.
ZİHNİ GÖKTAY KAÇ YAŞINDA?
2 Aralık 1945 doğumlu olan Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti.
ZİHNİ GÖKTAY NEDEN ÖLDÜ?
Zihni Göktay'ın vefat haberinin ardından sanatçının ölüm nedeni kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.
Ancak oyuncunun kesin ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda yalnızca 80 yaşında hayatını kaybettiği kamuoyuna duyuruldu. Ölüm sebebine ilişkin yetkili makamlar veya ailesi tarafından açıklanmış herhangi bir detay bulunmuyor.
ZİHNİ GÖKTAY OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Zihni Göktay, tiyatro sahnesindeki başarılı kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da birçok önemli yapımda rol aldı. Özellikle Yeşilçam filmleri ve uzun soluklu televizyon dizilerindeki karakterleriyle farklı kuşakların hafızasında yer edindi.
Tiyatro Oyunları
Cibali Karakolu
Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Komedisi)
1979 – Babanın Gorilleri
1983 – Figaro'nun Düğünü
1983 – On İki Öfkeli Adam
1985 – Lüküs Hayat
1989 – Kuşlar
1991 – Resimli Osmanlı Tarihi
2000 – Pembe Konağın Gelinleri
2001 – Sarıpınar 1914
2002 – Kanlı Nigar
2025 – Gidiş Dönüş Moskova (Retro)
Sinema Filmleri
1976 – Meraklı Köfteci
1976 – Tosun Paşa
1984 – Atla Gel Şaban
1984 – Fahriye Abla
2003 – Hababam Sınıfı Merhaba
2004 – Hababam Sınıfı Askerde
2005 – Döngel Kârhanesi
2005 – Hababam Sınıfı Üç Buçuk
2006 – Kirpi
2008 – Çıngıraklı Top
2009 – 7 Kocalı Hürmüz
2014 – Zaman Makinesi 1973
2015 – Kara Bela
2017 – Yaşamak Güzel Şey
2021 – Seni Bulacağım Oğlum
2023 – Güven Bana
2023 – Oregon
2025 – Ayakçı
Rol Aldığı Diziler
Üç İstanbul
Kuruntu Ailesi
Ah Şu Komşularımız
Rıza Beyler
Bekarlık Sultanlık mı?
Yazlıkçılar
Oğlum Adam Olacak
Eltiler
Komşu Komşu
Bizimkiler
Üvey Baba
Biz Size Aşık Olduk
Koçum Benim
Hadi Uç Bakalım
Beybaba
Avrupa Yakası
Koltuk
Cennet Mahallesi
Geçmiş Zaman Olur ki
Mert ile Gert
Ah Kalbim
Adım Bayram Bayram
Yalan Dünya
Ulan İstanbul
Şaşkın Bakkal 216
Türk tiyatrosunda uzun yıllar sahnede kalan Zihni Göktay, tiyatro oyunlarının yanı sıra sinema filmleri, televizyon dizileri ve radyo tiyatrosundaki çalışmalarıyla sanat hayatı boyunca çok sayıda yapıma katkı sundu. Özellikle Lüküs Hayat operetindeki uzun soluklu performansı, sanat kariyerinin en dikkat çeken çalışmaları arasında yer aldı.