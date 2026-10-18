Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?

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Zeytinburnu su kesintisi, pazar gününe musluklarından su akmadan başlayan on binlerce vatandaşı doğrudan etkiliyor. İSKİ'nin ilk duyurusunda suların saat 16.00 civarında yeniden verilmesi öngörülürken, yapılan yeni açıklamayla tahmini bitiş saati 22.00 olarak güncellendi. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Zeytinburnu su kesintisinin nedeni ne? Tüm detaylar haberimizde…

ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin son duyurusuna göre Zeytinburnu'nda suların 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 22.00'de yeniden verilmesi bekleniyor. Kurumun resmi internet sitesinde ilk olarak saat 16.00 olarak açıklanan tahmini bitiş saati, onarım çalışmalarının beklenenden uzun sürmesi nedeniyle güncellendi. Arıza onarımının tamamlanma süresine bağlı olarak suların geliş saatinde yeniden değişiklik olabileceği belirtiliyor.

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ NEDEN OLDU?

Zeytinburnu'ndaki su kesintisi, planlı bir bakım çalışmasından değil, beklenmedik bir arızadan kaynaklanıyor. İSKİ'nin sistemlerine yansıyan verilere göre 18 Ekim sabahı saat 04.00 sıralarında ilçenin ana su taşıyıcı hatlarından biri olan 500 milimetre çaplı isale hattında ciddi bir arıza meydana geldi. Ana hatta oluşan arıza nedeniyle ilçenin büyük bölümünde şebekeye su verilemiyor.

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

Sabaha karşı saat 04.00'te başlayan kesintinin, İSKİ'nin güncel duyurusuna göre saat 22.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Bu durumda Zeytinburnu'nda su kesintisi yaklaşık 18 saat sürecek. Büyük çaplı ana hatlarda yaşanan arızalarda onarım çalışmalarının, hattın boşaltılması, arızalı bölümün değiştirilmesi ve sistemin yeniden doldurulması gibi aşamalar nedeniyle uzun sürebildiği hatırlatılıyor.

SULAR GELDİKTEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzun süreli kesintilerin ardından sular yeniden verildiğinde şebekede bir süre bulanık su gelebiliyor. Vatandaşların, sular geldikten sonra musluklarını bir süre açık tutarak suyun berraklaşmasını beklemesi öneriliyor. Ayrıca kesinti sırasında açık unutulan muslukların, sular geldiğinde su taşmasına yol açmaması için kapatılması gerekiyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul'daki planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerine ilişkin güncel bilgiler, İSKİ'nin resmi internet sitesindeki arıza kesintileri bölümünden ilçe ve mahalle bazında sorgulanabiliyor. Vatandaşlar ayrıca İSKİ'nin mobil uygulaması ve 185 numaralı çağrı merkezi üzerinden de kesintiler hakkında bilgi alabiliyor. Kesintinin bitiş saatine ilişkin olası güncellemeler de bu kanallardan duyuruluyor.