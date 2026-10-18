Zeytinburnu elektrik ne zaman gelecek 18 Ekim Pazar?

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Zeytinburnu elektrik kesintisi, gün içinde yaşanan genel bir arızadan kaynaklanıyor. Edinilen bilgilere göre arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor ve elektriklerin saat 19.00'da yeniden verilmesi bekleniyor. Kesinti, aynı gün ilçede yaşanan ana isale hattı arızası nedeniyle sularından da mahrum kalan vatandaşlar için zor bir günün yaşanmasına neden oldu. Zeytinburnu elektrik kesintisi nasıl sorgulanır? Tüm detaylar haberimizde…

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Zeytinburnu'nda yaşanan elektrik kesintisinin ardından elektriklerin saat 19.00'da yeniden verilmesi bekleniyor. Arıza onarım çalışmalarının planlanan sürede tamamlanması halinde ilçede elektrik dağıtımı bu saatte normale dönecek. Ancak arızanın boyutuna bağlı olarak onarım süresinin uzaması durumunda elektriklerin geliş saatinde değişiklik olabileceğini hatırlatmak gerekiyor.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDEN OLDU?

Zeytinburnu'ndaki elektrik kesintisi, planlı bir bakım çalışmasından değil, genel bir arızadan kaynaklanıyor. Arıza nedeniyle ilçenin farklı bölgelerinde elektrik verilemiyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için bölgede çalışma yürütüyor.

ZEYTİNBURNU'NDA SU KESİNTİSİ DE YAŞANDI

Zeytinburnu sakinleri, aynı gün su kesintisiyle de karşı karşıya kaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıklamasına göre sabaha karşı saat 04.00 sıralarında 500 milimetre çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle ilçenin büyük bölümüne su verilemiyor. İSKİ'nin güncel duyurusuna göre suların saat 22.00'de yeniden verilmesi bekleniyor.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Zeytinburnu ve İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki elektrik dağıtım hizmeti, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yürütülüyor. Elektrik kesintilerine ilişkin güncel bilgiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama ekranından ilçe ve mahalle bazında takip edilebiliyor. Arıza kaynaklı kesintilerde ise 186 Elektrik Arıza Hattı aranarak bilgi alınabiliyor. 186 hattı, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.

ELEKTRİK GELDİĞİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Elektriklerin yeniden verilmesi sırasında oluşabilecek ani gerilim dalgalanmaları, hassas elektronik cihazlara zarar verebiliyor. Bu nedenle kesinti süresince televizyon, bilgisayar ve modem gibi cihazların fişten çekilmesi öneriliyor. Buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarının gereksiz yere açılmaması da gıdaların bozulmasının önüne geçilmesine yardımcı oluyor.