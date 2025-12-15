Zeynep Sude Oktay gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Zeynep Sude Oktay neden gözaltına alındı?

Zeynep Sude Oktay'ın adı son günlerde adli gündemde geçiyor. Gözaltı iddiaları ve yaşanan gelişmeler, hayranları ve kamuoyunun merakını artırdı. Peki, Zeynep Sude Oktay gerçekten gözaltına mı alındı, süreç nasıl ilerliyor? Tüm bilinmeyenler ve olası sonuçlar haberimizin detaylarında…

MANİFEST GRUBUNA HAPİS CEZASI MI VERİLDİ?

Manifest grubu üyelerine "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı, yani cezalar ertelendi.

HANGİLERİ HAPİS CEZASI ALDI?

Grup üyeleri arasında hapis cezası alanlar Mina Solak, Esin Bahat, Lidya Pınar ve Sueda Uluca olarak bildirildi. Zeynep Sude Oktay ve Emine Hilal Yelekçi ise şu an için hapis cezası almayan üyeler arasında yer alıyor.

MANİFEST GRUBUNA NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Gruba verilen ceza, Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilen konser sırasında sergiledikleri dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarından kaynaklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumsal edep ve ahlak anlayışını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Manifest grubu; Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşuyor. Grup, Big5 yarışmasının ardından sahneye çıkmış ve ilk albümleri "Manifestival" 13 Haziran'da yayımlanmıştı.