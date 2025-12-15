Haberler

Zeynep Sude Oktay gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Zeynep Sude Oktay neden gözaltına alındı?

Zeynep Sude Oktay gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Zeynep Sude Oktay neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeynep Sude Oktay, sosyal medyada ve gündemde son dönemde sıkça konuşulan isimlerden biri haline geldi. Peki, Zeynep Sude Oktay gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Zeynep Sude Oktay neden gözaltına alındı?

Zeynep Sude Oktay'ın adı son günlerde adli gündemde geçiyor. Gözaltı iddiaları ve yaşanan gelişmeler, hayranları ve kamuoyunun merakını artırdı. Peki, Zeynep Sude Oktay gerçekten gözaltına mı alındı, süreç nasıl ilerliyor? Tüm bilinmeyenler ve olası sonuçlar haberimizin detaylarında…

MANİFEST GRUBUNA HAPİS CEZASI MI VERİLDİ?

Manifest grubu üyelerine "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı, yani cezalar ertelendi.

Zeynep Sude Oktay gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Zeynep Sude Oktay neden gözaltına alındı?

HANGİLERİ HAPİS CEZASI ALDI?

Grup üyeleri arasında hapis cezası alanlar Mina Solak, Esin Bahat, Lidya Pınar ve Sueda Uluca olarak bildirildi. Zeynep Sude Oktay ve Emine Hilal Yelekçi ise şu an için hapis cezası almayan üyeler arasında yer alıyor.

MANİFEST GRUBUNA NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Gruba verilen ceza, Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilen konser sırasında sergiledikleri dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarından kaynaklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumsal edep ve ahlak anlayışını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Zeynep Sude Oktay gözaltına mı alındı? Manifest grubu üyesi Zeynep Sude Oktay neden gözaltına alındı?

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Manifest grubu; Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşuyor. Grup, Big5 yarışmasının ardından sahneye çıkmış ve ilk albümleri "Manifestival" 13 Haziran'da yayımlanmıştı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title