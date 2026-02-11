Zeynep Güneş kimdir? Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kaç yaşında, nereli?

Mihalgazi'de üst üste üç dönem belediye başkanlığı yaparak ilçede adeta bir istikrar simgesi haline gelen Zeynep Güneş, sadece siyasette değil, eğitim ve iş hayatındaki deneyimiyle de dikkat çekiyor. Zeynep Güneş'in siyasi yolculuğu nasıl başladı? Hangi eğitim ve tecrübeler onu Mihalgazi'nin en tanınan isimlerinden biri yaptı? İlçede uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalar ve AK Parti çatısı altındaki başarılarıyla öne çıkan Güneş'in hayatına dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Zeynep Güneş, 1976 doğumlu, Eskişehirli bir siyasetçi ve iş insanıdır. Eğitimini Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimi alarak işletme alanında akademik bilgi ve yetkinlik kazandı. Aktif siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Mihalgazi Kadın Kolları Başkanlığı ile adım atan Güneş, ilçede kadınların yerel yönetimde etkin rol alması için çalışmalar yürüttü ve kısa sürede tanınan bir siyasi figür haline geldi.

ZEYNEP GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

1976 doğumlu olan Zeynep Güneş, 2025 itibarıyla 49 yaşındadır.

ZEYNEP GÜNEŞ NERELİ?

Zeynep Güneş, Eskişehir doğumludur.

ZEYNEP GÜNEŞ'İN KARİYERİ

Zeynep Güneş, AK Parti çatısı altında siyasi kariyerini sürdürmektedir. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Mihalgazi Belediye Başkanı adayı olarak seçilen Güneş, göreve başladı. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde tekrar seçilerek üst üste üç dönem Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Uzun yıllara dayanan teşkilat tecrübesi ve yerel yönetim deneyimi ile ilçede istikrar ve sürdürülebilir yönetim vurgusuyla öne çıkmaktadır.