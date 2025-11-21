Zeynep Gülmez kimdir? Zeynep Gülmez kaç yaşında, nereli? Zeynep Gülmez hangi dizilerde oynadı?

Türkiye'nin en üretken tiyatro ve dizi oyuncularından biri olan Zeynep Gülmez, sahne ışıklarının diliyle büyüyen, uzun soluklu kariyeri boyunca hem ekranın hem tiyatronun samimi yüzü olarak tanındı. Peki, Zeynep Gülmez kimdir? Zeynep Gülmez kaç yaşında, nereli? Zeynep Gülmez evli mi, eşi kim? Zeynep Gülmez hangi dizilerde oyandı? Zeynep Gülmez'in hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde!

ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?

Zeynep Gülmez; tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında yıllardır aktif çalışan, Türkiye sanat dünyasının güçlü kadın oyuncularından biridir. 10 Temmuz 1974'te Bursa'da doğan Gülmez, ilk ve orta öğrenimini yine bu şehirde tamamladı. Sanata olan ilgisi lisans eğitimine de yön verdi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak profesyonel oyunculuk yoluna adım attı.

Kariyerine 1996 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak başlayan Gülmez, iki yıl boyunca sahne deneyimini zenginleştirerek İstanbul'a doğru yeni bir yolculuğa çıktı. İstanbul'da çeşitli özel tiyatrolarda görev aldı, farklı tarzlarda oyunlarda sahneye çıktı ve kısa sürede dramatik roller kadar komedi alanında da başarısını kanıtladı.

ZEYNEP GÜLMEZ KAÇ YAŞINDA?

10 Temmuz 1974 doğumlu olan Zeynep Gülmez, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Kariyerinin ellili yaşlarında hâlâ aktif biçimde devam etmesi, sanat disiplinine ve üretkenliğine duyduğu bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

ZEYNEP GÜLMEZ NERELİ?

Oyuncu, köklü bir kültürel mirasa sahip olan Bursa doğumludur. İlk yıllarını geçirdiği bu şehir, hem karakterine hem sanat bakışına önemli katkılar sunmuştur. Gülmez'in oyunculuğundaki doğallık ve sıcaklık, çoğu eleştirmen tarafından Bursa'nın çok kültürlü yapısıyla ilişkilendirilmektedir.

ZEYNEP GÜLMEZ EŞİ KİM?

Zeynep Gülmez, bir dönem tiyatro yönetmeni ve oyuncu Tolga Güleryüz ile evlilik yapmıştır. Çiftin evliliği yaklaşık iki yıl sürmüş ve daha sonra yollarını ayırmışlardır. Oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği için bu konularda kamuoyuna sık açıklama yapmamaktadır.

ZEYNEP GÜLMEZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Zeynep Gülmez, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları ile başlayan dizi kariyerini, üç dekada yayılan geniş bir filmografiye dönüştürdü. Gerek ana karakterlerde gerek güçlü yan rollerde, geniş kitleler tarafından sevilen birçok projede yer aldı.

Aşağıda oyuncunun rol aldığı diziler ve filmler kronolojik olarak özetlenmiştir:

Televizyon Dizileri

Baba Yadigarı (2022)

Maria ile Mustafa – Reyhan (2020)

Sevgili Geçmiş – Müjgan (2019)

Kocaman Ailem (2018)

Yalaza – Kezban (2017)

Yeşil Deniz (2014–2015)

Tanıklar – Füsun (2014)

Otel Divane – Asuman (2014)

Düşler ve Umutlar – Hicran (2014)

Alemin Kıralı – Mehveş (2011–2012)

Anne, Parmaklıklar Ardında, Ters Yüz, Kirli Beyaz…

Selena – Düşes/Almula (2006)

Sev Kardeşim (2006)

Asla Unutma – Sevda (2005)

Kınalı Kar – Zehra (2002)

Kuzenlerim – Lale (2002–2004)

Çiçek Taksi (1995), Mahallenin Muhtarları – Esra (1992) ve daha pek çok yapım

Sinema Filmleri

Baba Yadigarı (2022)

Şeflerin Şefi – Yasemin (2021)

Kaçış 1950 (2014)

Benimle Var Mısın? (2014)

Rüzgarlar – Selin (2012)

Komik Bir Aşk Hikayesi – İlkay (2011)

Abuzer Kadayıf (2000)

Güle Güle – Semra (1999)

Kaç Para Kaç – Bankacı Kadın (1998)

ZEYNEP GÜLMEZ'İN TİYATRO KARİYERİ

Zeynep Gülmez'in sahne kariyeri, en az ekran yolculuğu kadar güçlü bir çizgiye sahiptir. Özel tiyatrolarda yer aldığı oyunlarla eleştirmenlerin dikkatini çeken Gülmez, değişken karakterlere kolaylıkla adapte olabilmesiyle bilinir.

Çalıştığı Tiyatrolar

Bursa Devlet Tiyatrosu (1996–1998)

Yalçın Menteş Tiyatrosu

Kandemir Konduk Tiyatrosu

Oyun Atölyesi

Donkişot Tiyatro

Tiyatro CEF

Öne Çıkan Tiyatro Oyunları

Bir Tuhaf Dünya (2017)

Ne Seninle, Ne Sensiz (2016)

Aşk Terapisi – Yapımcı (2015)

Karmakarışık (2011)

Cimri – Mariane (2004)

Havada Yüzmek (Airswimming)

Ödülleri

2017 Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Komedi/Müzikal Dalında Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

Ne Seninle, Ne Sensiz adlı oyunuyla kazandığı bu ödül, sahnedeki ustalığının en önemli göstergelerinden biri kabul edilir.