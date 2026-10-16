Zeynep Değirmencioğlu kimdir, hangi filmlerde oynadı? Zeynep Değirmencioğlu kaç yaşında, nereli, annesi kim?

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Yeşilçam'ın çocuk yıldızları arasında yer alan Zeynep Değirmencioğlu, özellikle Ayşecik karakteriyle tanındı. Küçük yaşlarda sinemaya adım atan oyuncu, yıllar boyunca farklı yapımlarda rol aldı. Peki, Zeynep Değirmencioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi filmlerde oynadı? İşte oyuncunun hayatı ve sinema kariyerine ilişkin merak edilenler.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU KİMDİR?

Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da doğan Türk sinema oyuncusudur. Henüz iki yaşındayken Papatya filmiyle beyazperdeye adım atan Değirmencioğlu, çocuk yaşlarda rol aldığı yapımlarla tanınmaya başladı. Duvaklı Göl ve Funda filmlerinde de rol alan oyuncu, asıl ününü 1960 yılında çekilen Ayşecik filmiyle kazandı.

Ayşecik karakteriyle Türk sinemasında geniş kitleler tarafından tanınan Değirmencioğlu, sonraki yıllarda da aynı karakterle anıldı. Çocuk oyuncu olarak başladığı sinema kariyerini ilerleyen dönemlerde genç kız rollerinde sürdürdü. 1974 yılında Macera Yolu filminde rol almasının ardından sinemayı bıraktı.

1990 yılından itibaren İstanbul'da emlakçılık yapan Değirmencioğlu, 2012 yılında İstanbul'un Fenerbahçe semtinde kendi soyadını taşıyan Değirmencioğlu Kebap Ocakbaşı Restaurantı'nı da hizmete açtı.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU'NUN ANNESİ KİM, KİMİN KIZI?

Zeynep Değirmencioğlu, senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu'nun kızıdır. Çocuk yaşta sinemaya adım atan oyuncu, Yeşilçam'daki kariyeri boyunca özellikle Ayşecik karakteriyle tanındı.

Değirmencioğlu, kendisi gibi çocuk yaşlarda Yeşilçam filmlerinde rol alan ve Ömercik adıyla ünlenen Ömer Dönmez'in de kuzenidir.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

12 Eylül 1954 doğumlu olan Zeynep Değirmencioğlu, 16 Ekim 2026 itibarıyla 72 yaşındadır. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde özellikle Ayşecik filmleriyle tanınan Değirmencioğlu, 1974 yılında rol aldığı Macera Yolu filminin ardından sinemayı bıraktı.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU NERELİ?

Zeynep Değirmencioğlu, İstanbul doğumludur. 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, sinema kariyerinin ardından da yaşamını İstanbul'da sürdürerek 1990 yılından itibaren emlakçılık yaptı. 2012 yılında ise İstanbul'un Fenerbahçe semtinde kendi soyadını taşıyan bir restoran açtı.

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Zeynep Değirmencioğlu, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldı. 1956 yılında Papatya filmiyle beyazperdeye çıkan oyuncu, özellikle Ayşecik serisiyle tanındı. İlerleyen yıllarda çocuk rollerinin yanı sıra genç kız karakterlerini de canlandırdı.

Değirmencioğlu'nun rol aldığı filmler arasında şunlar yer alıyor:

1956: Papatya

1958: Ölümden de Acı, Funda, Duvaklı Göl

1959: Ömrüm Böyle Geçti

1960: Ayşecik Şeytan Çekici, Ayşecik

1961: Altın Kalpler

1962: Ayşecik Yavru Melek, Ayşecik Ateş Parçası

1963: Ayşecik Fakir Prenses, Ayşecik Canımın İçi

1964: Öksüz Kız, Ayşecik Cimcime Hanım, Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

1965: Ayşecik Boş Beşik, İki Yavrucak

1966: Sokak Kızı, Çalıkuşu

1967: Zehirli Çiçek, Merhamet, Ayşecik Canım Annem

1968: Yüzbaşının Kızı, Yuvana Dön Baba

1969: Ayşecik Yuvanın Bekçileri, Sevgili Babam, Ayşecik'le Ömercik, Fakir Kızın Romanı

1970: Yavrum, Ayşecik Sana Tapıyorum, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

1971: Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde, Hayat Sevince Güzel, Ayşecik Bahar Çiçeği, Sinderella Kül Kedisi

1972: Hayat mı Bu, Gelinlik Kızlar, İlk Aşk

1973: Anneler Günü, Öksüzler, Özleyiş, Kara Sevda

1974: Yayla Kızı, Macera Yolu

Zeynep Değirmencioğlu, 1974 yılında rol aldığı Macera Yolu filminin ardından sinema kariyerini sonlandırdı.