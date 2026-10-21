Zeynep Çamcı kimdir? Meryem filminin Altın Portakallı oyuncusu anne oldu

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Oyuncu Zeynep Çamcı anne oldu. Çamcı, oğlu Can'la çekilen ilk fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı ve gönderisine "Hoş geldin Can'om" notunu ekledi. Bebek, oyuncunun fotoğrafçı Serhat Bayram'la evliliğinin 11. yılında dünyaya geldi.

ZEYNEP ÇAMCI'NIN OĞLUNUN ADI NE?

Zeynep Çamcı oğluna Can adını verdi. Doğumu Instagram'da paylaştığı aile fotoğraflarıyla duyurdu; gönderinin altına kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı yazıldı.

ZEYNEP ÇAMCI KİMDİR?

Zeynep Çamcı, Meryem filmindeki başrolüyle 2013'te 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan oyuncu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bitirdi. Kamera önüne 2009'da Gece Gündüz dizisindeki konuk rolle çıktı.

Sinemada Recep İvedik 3'te oynadı. Ödül aldığı Meryem'den sonra 2014'te Deliha'da Havva'yı canlandırdı, 2020'de vizyona giren Feride'de ise başroldeydi.

ZEYNEP ÇAMCI KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Çamcı 11 Aralık 1986'da doğdu, 39 yaşında. Aralık ayında 40'ına girecek.

ZEYNEP ÇAMCI NERELİ?

Zeynep Çamcı Muğlalı. Muğla'da doğdu, üniversiteyi İstanbul'da okudu.

ZEYNEP ÇAMCI'NIN EŞİ KİM?

Zeynep Çamcı'nın eşi fotoğrafçı Serhat Bayram. Çift 2015'te evlendi. Can, çiftin 11 yıllık evliliğinin ardından kucaklarına aldıkları bebek oldu.

ZEYNEP ÇAMCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Zeynep Çamcı, 2011-2012'de Leyla ile Mecnun'un ikinci sezonuna Sedef rolüyle katıldı. Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu'nda oynadı, Beni Böyle Sev'de Alper Saldıran'la başrolü paylaştı. Seviyor Sevmiyor'da Deniz'i, 2017'de Kara Yazı'da Yaren'i oynadı. 2015'te ekrana gelen Eğlendirme Dairesi'nin oyuncu kadrosunda da yer aldı.