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Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?

Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?
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Zeynep Bastık, güçlü sesi, hit şarkıları ve sahne performanslarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Müzik kariyerindeki başarıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı sanatçı hakkında, "Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yeniden araştırılmaya başladı. Peki, Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?

Son dönemin en başarılı pop müziği sanatçılarından Zeynep Bastık, yayımladığı şarkılar ve verdiği konserlerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Dijital platformlardaki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçının yaşamı da merak konusu oldu. Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında, nereli ve müzik kariyerine nasıl başladı? İşte başarılı şarkıcı hakkında merak edilen tüm detaylar...

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Çocukluk yıllarını ailesinin görevi nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçiren Bastık, müzik kariyerine profesyonel olarak sahne performanslarıyla başladı. Güçlü sesi ve sosyal medyada büyük ilgi gören akustik cover çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

ZEYNEP BASTIK KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

ZEYNEP BASTIK NERELİ?

Zeynep Bastık, Çanakkale doğumludur. Ancak babasının mesleği nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşamıştır.

ZEYNEP BASTIK'IN KARİYERİ

Zeynep Bastık, profesyonel müzik kariyerine Murat Dalkılıç'ın vokalistlerinden biri olarak başladı. Daha sonra solo kariyerine yönelen sanatçı, YouTube'da yayımladığı akustik cover performanslarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Ardından yayımladığı "Fırça", "Uslanmıyor Bu", "Her Mevsim Yazım", "Ara", "Lan" ve "Eyvah" gibi şarkılarla dijital platformlarda büyük başarı elde etti. Güçlü vokali ve sahne performansıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop sanatçıları arasında yer aldı.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Bastık; Adı Mutluluk, Sil Baştan ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı.

Başarılı sanatçı, konserleri, dijital platformlardaki yüksek dinlenme rakamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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