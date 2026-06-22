Zelenski öldü mü, Zelenski öldürüldü iddiaları doğru mu?
"Zelenski öldü mü?" ve "Zelenski öldürüldü mü?" iddiaları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında ortaya atılan ölüm ve suikast söylentileri kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, kamuoyunda iddiaların doğruluğu merak edilmeye başlandı. Peki, Zelenski öldü mü, öldürüldüğü yönündeki haberler gerçek mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler ve son gelişmeler.
Sosyal medya platformlarında yayılan "Zelenski öldürüldü" iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımlar sonrası birçok kişi arama motorlarında "Zelenski öldü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Zelenski hakkında ortaya atılan ölüm haberleri doğru mu, resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar.
ZELENSKİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? SOSYAL MEDYADA YAYILAN SUİKAST İDDİASI GÜNDEM OLDU
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, sosyal medyada yayılan yeni bir iddia kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te paylaşılan bazı görüntülerde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya tarafından düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak yapılan incelemeler, söz konusu görüntülerin iddiayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ortaya koydu.
RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA GERİLİM SÜRÜYOR
Son dönemde iki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar dikkat çekiyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait yaklaşık 190 insansız hava aracının Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya içerisindeki hedeflere yönelik uzun menzilli operasyonların sürdüğünü belirterek, modernize edilen FPV dronların artık 3 bin kilometre uzaklıktaki hedeflere ulaşabildiğini duyurdu.
SUİKAST İDDİASI SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan görüntülerde, Ukrayna'da gerçekleştiği öne sürülen büyük bir patlama yer aldı. Paylaşımlarda, Rusya'nın güvenli bir noktaya düzenlediği hava saldırısında Zelenskiy'nin yaşamını yitirdiği iddia edildi. Kısa sürede viral hale gelen gönderiler milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, birçok kullanıcı iddianın doğruluğunu sorgulamaya başladı.
GÖRÜNTÜLERİN UKRAYNA İLE İLGİSİ BULUNMUYOR
Yapılan tersine görsel arama çalışmaları sonucunda videonun güncel olmadığı tespit edildi. İncelemeler, görüntülerin Ukrayna'da değil, Çin'in Tiencin kentinde Ağustos 2015'te meydana gelen büyük liman patlamasına ait olduğunu ortaya çıkardı.
2015'TEN KALMA TİENCİN LİMANI PATLAMASI
Söz konusu görüntüler, Tiencin Limanı'ndaki konteyner depolama alanında yaşanan ve dünya gündemine oturan patlamalar sırasında kaydedildi. Olayda depolanan yüksek miktardaki amonyum nitratın infilak ettiği açıklanmış, günler süren yangının ardından can kaybının 170'i aştığı bildirilmişti. Görüntülerin güncel bir saldırıyla veya Ukrayna'daki savaşla bağlantısı bulunmuyor.
ZELENSKİ GÖREVİNİN BAŞINDA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin öldürüldüğüne ilişkin ne Rusya ne de Ukrayna basınında herhangi bir doğrulayıcı haber yer alıyor. Ayrıca Zelenskiy'nin resmi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmayı sürdürdüğü görülüyor. Ukraynalı liderin son günlerde hem görüntülü hem de yazılı paylaşımlar yapmaya devam etmesi, ölüm iddialarının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.
İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI
Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Zelenskiy'nin suikasta uğrayarak hayatını kaybettiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı anlaşılıyor. Paylaşımlarda kullanılan görüntülerin yıllar önce Çin'de meydana gelen bir patlamaya ait olduğu belirlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı'nın görevine devam ettiği ve kamuoyuyla iletişimini sürdürdüğü görülüyor.
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