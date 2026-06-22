Zelenski öldü mü, Zelenski öldürüldü iddiaları doğru mu?

Sosyal medya platformlarında yayılan "Zelenski öldürüldü" iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin hayatını kaybettiğine yönelik paylaşımlar sonrası birçok kişi arama motorlarında "Zelenski öldü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Zelenski hakkında ortaya atılan ölüm haberleri doğru mu, resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar.

ZELENSKİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? SOSYAL MEDYADA YAYILAN SUİKAST İDDİASI GÜNDEM OLDU

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, sosyal medyada yayılan yeni bir iddia kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te paylaşılan bazı görüntülerde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya tarafından düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak yapılan incelemeler, söz konusu görüntülerin iddiayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ortaya koydu.