Türk futbolunun son yıllarda Avrupa'da istikrarlı performansıyla dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehmet Zeki Çelik, hem kulüp kariyerinde hem de A Milli Futbol Takımı'nda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Savunmadaki disiplini, mücadeleci yapısı ve istikrarlı oyun anlayışıyla Avrupa'nın güven veren sağ bekleri arasında gösterilen milli futbolcu, altyapıdan zirveye uzanan kariyer yolculuğuyla genç futbolculara da örnek oluyor. Peki, Zeki Çelik kimdir, hangi takımda? Zeki Çelik kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 29 yaşında olan milli futbolcu, 1,80 metre boyundadır ve sağ bek mevkisinde görev yapmaktadır.

Futbol hayatına Bursa'nın yerel kulüplerinden Yavuz Selimspor'da başlayan Zeki Çelik, kısa süre içerisinde yeteneğiyle dikkat çekerek Bursaspor altyapısına transfer oldu. Burada aldığı futbol eğitiminin ardından profesyonel kariyerinin ilk adımlarını atan başarılı oyuncu, çalışma disiplini ve gelişime açık yapısıyla kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Savunma yönünün güçlü olması, oyun disiplinine bağlı kalması ve modern futbolun gerektirdiği hücum katkısını da verebilmesi sayesinde Avrupa futbolunda önemli bir yer edinmeyi başardı. Özellikle istikrarı ve takım oyununa yaptığı katkıyla teknik direktörlerin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Zeki Çelik, çocukluk yıllarında ailesinin yaşadığı ekonomik zorlukların kendisini daha güçlü bir karaktere dönüştürdüğünü birçok röportajında dile getirdi. Babasının uzun yıllar inşaat işçiliği yaparak ailesini geçindirmesi, milli futbolcunun mücadeleci kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynadı.

ZEKİ ÇELİK NERELİ?

Zeki Çelik, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde doğmuştur ve aslen Bursalıdır.

ZEKİ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

17 Şubat 1997 doğumlu olan Mehmet Zeki Çelik, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 29 yaşındadır.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMDA?

Mehmet Zeki Çelik, 2022 yılından bu yana İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma forması giymektedir.

Başarılı futbolcunun kariyer yolculuğu şu şekilde ilerledi:

Yavuz Selimspor

Bursaspor altyapısı

Bursa Nilüferspor

İstanbulspor

Lille

AS Roma

Özellikle İstanbulspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'ya transfer olan milli futbolcu, Fransa temsilcisi Lille'de kariyerinin en önemli başarılarından birini yaşadı. Fransız ekibiyle Ligue 1 şampiyonluğu kazanan Zeki Çelik, Avrupa futbolunda adından söz ettirmeyi başardı.

2022 yılında AS Roma'ya transfer olan deneyimli sağ bek, Serie A'da gösterdiği istikrarlı performansla takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Son dönemde Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili farklı iddialar gündeme gelirken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre milli futbolcunun Roma ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Haberde, deneyimli oyuncunun yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ve 2029 yılına kadar kulüpte kalmasını öngören yeni kontratı yakın zamanda imzalamasının beklendiği ifade ediliyor.

Geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev alan milli futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak savunmadaki istikrarını hücum performansıyla da destekledi.

AVRUPA KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKEN BAŞARI HİKÂYESİ

Zeki Çelik'in kariyeri, Türk futbolunda altyapıdan Avrupa'nın zirvesine uzanan en başarılı örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Alt liglerde başlayan futbol yolculuğunu Fransa Ligue 1 şampiyonluğuna kadar taşıyan milli oyuncu, disiplinli çalışma anlayışı sayesinde Avrupa'nın önemli liglerinde uzun yıllardır forma giymeyi başarıyor.

Defansif güvenilirliği, mücadele gücü ve takım oyununa yaptığı katkı sayesinde teknik direktörlerin güvendiği isimlerden biri olan Zeki Çelik, istikrarlı performansıyla Türk futbolunun Avrupa'daki başarılı temsilcileri arasında yer almayı sürdürüyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın uzun yıllardır değişmez sağ beklerinden biri olan Zeki Çelik, ay-yıldızlı formayla 60'a yakın resmi karşılaşmada görev aldı.

Tecrübesi, savunmadaki liderliği ve uluslararası maç deneyimi sayesinde milli takımın en önemli savunma oyuncularından biri olarak gösterilen başarılı futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de Türkiye'nin kilit isimleri arasında yer almaya devam etmektedir.

Kulüp kariyerindeki istikrarlı performansını milli takım forması altında da sürdüren Zeki Çelik, Türk futbolunun Avrupa'daki başarılı temsilcilerinden biri olmayı ve A Milli Takım'ın savunma hattındaki güven veren isimleri arasında yer almayı sürdürmektedir.