Ak Parti'de yapılan yeni görevlendirmenin ardından Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir gündeme geldi. Aydemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Peki, Zehranur Aydemir kimdir, babası kim? Zehranur Aydemir kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

ZEHRANUR AYDEMİR KİMDİR?

Zehranur Aydemir, 1998 yılında Ankara'da doğan Türk siyasetçi ve mühendistir. Aslen Rizeli bir ailenin çocuğu olan Aydemir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde çift ana dal yaptı.

2021 yılında Endüstri Mühendisliği, 2023 yılında ise Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir savunma sanayi kuruluşunda yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Siyasi hayatına 2016 yılında AK Parti Ankara Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonunda başlayan Aydemir, AK Parti Ankara İl Başkanlığında ve AK Parti Genel Merkezi bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi ve AR-GE ve Eğitim Başkanı olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Ankara Milletvekili seçilen Aydemir, 28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi oldu.

ZEHRANUR AYDEMİR KİMİ KIZI, BABASI KİM?

Zehranur Aydemir, Ankara'da Seyfullah ve Ayşe'nin kızı olarak 1998 yılında dünyaya geldi. TBMM biyografisinde doğum yeri Ankara/Çankaya, doğum yılı ise 1998 olarak yer alıyor.

ZEHRANUR AYDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Zehranur Aydemir 1998 doğumludur.

ZEHRANUR AYDEMİR NERELİ?

Zehranur Aydemir, 1998 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Rizeli bir ailenin çocuğudur. Doğum yeri Ankara/Çankaya olarak belirtiliyor.

ZEHRANUR AYDEMİR KAÇ YAŞINDA MİLLETVEKİLİ OLDU?

Zehranur Aydemir, 2023 Türkiye genel seçimlerinde 24 yaşındayken AK Parti Ankara Milletvekili seçildi. 28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi oldu.

ZEHRA NUR AYDEMİR EŞİ KİM?

Zehranur Aydemir evlidir. Eşinin adı Ömer Faruk Aydemir'dir.