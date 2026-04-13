Zara Larsson İstanbul konseri BİLET AL: Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman, nerede yapılacak? Zara Larsson konser bilet fiyatları ne kadar?

Dünya pop sahnesinin en güçlü seslerinden biri olan Zara Larsson, dünya turnesi kapsamında İstanbul’u da programına dahil ederek müzikseverlere büyük bir sürpriz yaptı. “Lush Life”, “Never Forget You” ve “Symphony” gibi global hitleriyle tanınan sanatçı, 2026 yazında İstanbul’da sahne alacak. Peki, Zara Larsson İstanbul konseri ne zaman, nerede yapılacak? Zara Larsson konser bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde.

Zara Larsson İstanbul konseri için bilet satış süreci 13 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 10:30 itibarıyla genel satışa açılmıştır. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte yoğun bir ilgi beklenmektedir.

Organizasyon yetkililerinin açıklamalarına göre biletler, resmi satış kanalları üzerinden temin edilebilecek. Hayranların yoğun talebi nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenme ihtimali yüksek görülmektedir. Bu nedenle konseri yerinde izlemek isteyen müzikseverlerin satış saatinde erken hareket etmeleri önerilmektedir.

Satın alma sürecinde kullanıcıların yalnızca yetkili platformları tercih etmesi, olası sahte bilet risklerine karşı büyük önem taşımaktadır.

ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Zara Larsson İstanbul konseri, 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yaz sezonunun en yoğun dönemine denk gelen bu tarih, açık hava konser atmosferini daha da özel hale getirmektedir.

Konserin akşam saatlerinde başlaması ve yazın enerjisiyle birleşmesi, katılımcılara unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Organizasyonun “Pozitif Vibrations” konsepti kapsamında planlanması, etkinliğin yalnızca bir konser değil aynı zamanda büyük bir yaz festivali atmosferinde geçeceğini göstermektedir.

ZARA LARSSON İSTANBUL KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Zara Larsson İstanbul konseri, doğa ile müziğin iç içe geçtiği özel bir açık hava sahnesi olan Bonus Parkorman’da gerçekleştirilecektir.

ZARA LARSSON KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Zara Larsson İstanbul konseri için bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Organizasyon yetkilileri, fiyatların biletlerin genel satışa çıkmasıyla birlikte netleşeceğini belirtmiştir.

Yoğun ilgi gören uluslararası konserlerde olduğu gibi, farklı kategori seçeneklerinin sunulması beklenmektedir. Bu kategoriler arasında ayakta alan, sahne önü ve VIP gibi alternatiflerin yer alması öngörülmektedir.