Zaniolo neden yok, Zaniolo Türkiye İtalya maçında yok mu, Zaniolo sakat mı, milli takıma çağrılmadı mı?

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Türkiye- İtalya maçı öncesinde Zaniolo’nun kadro durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, “Zaniolo sakat mı, milli takıma çağrılmadı mı?” sorularına yanıt ararken, oyuncunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ve aday kadroda bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

ZANİOLO NEDEN YOK? ZANİOLO TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA YOK MU, SAKAT MI?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması öncesinde İtalya'nın kadrosundaki değişiklikler merak konusu oldu. Futbolseverler özellikle “Zaniolo neden yok, Zaniolo Türkiye-İtalya maçında yok mu, sakat mı?” sorularına yanıt arıyor. Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrıldığı ve Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

ZANİOLO NEDEN YOK?

Nicolo Zaniolo, yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosunda yer almıyor. Sakatlığı sonrasında milli takım kampından ayrılan Zaniolo'nun Bursa'da oynanacak karşılaşmada forma giymesi mümkün olmayacak.

ZANİOLO TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İtalya'nın Türkiye ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde Zaniolo kadroda bulunmuyor. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye kafilesine 23 futbolcu dahil ederken Zaniolo sakatlığı nedeniyle bu kafilede yer almadı.

ZANİOLO SAKAT MI?

Zaniolo'nun milli takım kadrosundan ayrılmasının nedeni sakatlığı olarak açıklandı. Sakatlığı nedeniyle İtalya'nın Türkiye maçı hazırlıklarında yer alamayacak olan futbolcu, milli takım kampından ayrıldı.

ZANİOLO MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI MI?

Zaniolo başlangıçta İtalya'nın geniş aday kadrosunda yer aldı. Ancak yaşadığı sakatlık sonrasında milli takım kampından ayrıldı. Bu nedenle Türkiye karşılaşması için Bursa'ya gelen 23 kişilik kafilede bulunmuyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇINA 23 KİŞİYLE GELDİ

İtalya, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye karşılaşması için Bursa'ya 23 kişilik kadroyla geldi. Geniş aday kadroda bulunan bazı futbolcular ise Türkiye maçı kafilesine dahil edilmedi.

Kadroda yer almayan futbolcular arasında Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Mohamed Ali Zoma bulunuyor.

İTALYA'DA KADRO DIŞI KALAN OYUNCULAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Türkiye maçının kadrosuna alınmayan ve İtalya'da kalan futbolcular için özel bir çalışma programı uygulanacağı bildirildi. Oyuncuların antrenmanlarını teknik ekipte görev yapan Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari ve Luca Bossi eşliğinde sürdüreceği aktarıldı.

ZANİOLO TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN FORMA GİYEMEYECEK?

Zaniolo'nun Türkiye karşısında forma giyememesinin temel nedeni sakatlığı. Milli takım kampından ayrılan İtalyan futbolcu, Bursa'daki karşılaşmada takımını sahada temsil edemeyecek.