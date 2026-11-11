'Zaha öldü mü' haberleri neden gündem oldu?

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Peki Wilfried Zaha öldü mü, bu iddialar nereden çıktı ve gerçek ne? İşte "Zaha öldü mü" haberlerinin neden gündem olduğuna dair tüm detaylar.

ZAHA ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Wilfried Zaha ölmedi. Futbolcunun öldüğüne ya da öldürüldüğüne dair iddialar tamamen asılsız. Ne kulübünden ne de menajerinden bu yönde herhangi bir açıklama yapıldı. Hiçbir güvenilir kaynak da bu iddiaları doğrulamadı.

"ZAHA ÖLDÜ" İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Zaha'nın öldüğüne dair söylentiler ilk olarak Aralık 2024'te sosyal medyada yayılmaya başladı. O dönemde Galatasaray'dan Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak gönderilen Zaha hakkında, gittiği bir ormanda bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi. Kısa sürede yayılan bu paylaşımlar, futbolseverler arasında büyük endişeye yol açtı.

ZAHA ORMANDA BIÇAKLANDI MI?

Zaha'nın ormanda bıçaklandığı ya da ölü bulunduğu iddiası, hiçbir somut delile dayanmayan uydurma bir senaryodan ibaret. Futbolcu, söylentilerin yayıldığı dönemde Lyon'da antrenmanlara katılmaya ve maçlara çıkmaya devam etti. İddiaların sansasyon yaratmak ve tıklanma almak amacıyla ortaya atıldığı değerlendirildi.

ZAHA HADİD İLE KARIŞTIRILIYOR MU?

"Zaha öldü" aramalarının bir kısmının, dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid ile karıştırıldığı düşünülüyor. Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid, 31 Mart 2016'da ABD'nin Miami kentinde kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetmişti.

WİLFRİED ZAHA KİMDİR?

Dazet Wilfried Armel Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte küçük yaşta Londra'ya göç eden Zaha, futbol kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı. Hızı ve etkili dripling yeteneğiyle dikkat çeken kanat oyuncusu, ardından Manchester United'a transfer oldu. Burada beklenen süreyi bulamayınca yeniden Crystal Palace'a dönen Zaha, Premier Lig'in öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

ZAHA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Zaha kariyerinde Crystal Palace, Manchester United, Cardiff City, Galatasaray, Lyon ve Charlotte FC formalarını giydi. 2023 yılında Galatasaray'a transfer olan yıldız oyuncu, daha sonra kiralık olarak Lyon'a gönderildi. Zaha, 2026 sezonunda ABD'nin MLS ekibi Charlotte FC formasıyla sahaya çıktı.

ZAHA HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kariyerinin başında İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen Zaha, daha sonra tercihini doğduğu ülke olan Fildişi Sahili'nden yana kullandı ve Fildişi Sahili Milli Takımı'nda oynamaya başladı.