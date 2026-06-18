Yusuf Ziya Gümüşel kimdir, Yusuf Ziya Gümüşel tahliye oldu mu, hapisten çıktı mı, Yusuf Ziya Gümüşel neden hapse girmişti?

Yusuf Ziya Gümüşel’in kim olduğu, tahliye edilip edilmediği ve cezaevi sürecine ilişkin son durum sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Yargı süreci devam ederken ortaya çıkan yeni iddialar ve açıklamalar gündemi hareketlendirirken, Gümüşel’in son durumu kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde…

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL TAHLİYE EDİLDİ Mİ, HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasıyla 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, Yargıtay’ın “eksik inceleme” gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Gümüşel’in kalabalık bir grup tarafından tekbirlerle karşılanması ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

YARGITAY KARARI SONRASI TAHLİYE GELDİ

Yargıtay’ın dosyada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmasının ardından yeniden başlayan yargı sürecinde, tutukluluk durumu değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda Yusuf Ziya Gümüşel’in tahliyesine karar verildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ ANLARI GÜNDEM OLDU

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Gümüşel, dışarıda bekleyen kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Görüntülerde Gümüşel’in tekbirler eşliğinde araca bindirildiği anlar sosyal medyada geniş yer buldu ve tartışma yarattı.

YARGITAY’IN BOZMA GEREKÇESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yargıtay, dosyada bazı kritik unsurların yeterince incelenmediğini belirterek kararı bozdu. Bozma gerekçesinde ses kayıtlarının değerlendirilmesi, mağdurun yaşına ilişkin kayıtlar ve HTS analizleri gibi önemli başlıkların eksik kaldığı ifade edildi.

İLK KARARDA AĞIR HAPİS CEZALARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ilk kararda Yusuf Ziya Gümüşel’e 19 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Aynı dosyada Kadir İstekli’ye 30 yıl, anne Fatma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası hükmedilmişti.

DAVANIN SEYRİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye gündemini sarsan dava süreci yeniden görülmeye devam ederken, hem tahliye kararı hem de Yargıtay’ın bozma gerekçeleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında verilecek yeni kararlar merakla bekleniyor.