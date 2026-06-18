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Kayıp polis memurunun denizde cesedi bulundu

Kayıp polis memurunun denizde cesedi bulundu
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Giresun'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru Osman Sinan'ın cansız bedeni deniz kıyısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRESUN'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru Osman Sinan'ın (40) cansız bedeni deniz kıyısında bulundu.

Kentte akşam saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi'nde bir kişinin deniz kıyısında hareketsiz halde olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin, kentte 2 gün önce hakkında kayıp kaydı oluşturulan polis memuru Osman Sinan'a ait olduğu tespit edildi. Sinan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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