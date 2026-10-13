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Yusuf Kuzu kimdir? Yusuf Kuzu neden öldü?

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Yusuf Kuzu kimdir? Yusuf Kuzu neden öldü?
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Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Kuzu’nun vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kuzu’nun hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Yusuf Kuzu kimdir? Yusuf Kuzu neden öldü? Detaylar haberimizde.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kuzu'nun vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki,  Yusuf Kuzu kimdir? Yusuf Kuzu neden öldü? Detaylar...

YUSUF KUZU KİMDİR?

Yusuf Kuzu, 24 Şubat 1964 tarihinde doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kuzu, mezuniyetinin ardından hukuk alanındaki meslek hayatına başladı.

Meslekteki ilk görevine Sivas'ta hâkim adayı olarak atanan Yusuf Kuzu, kariyeri boyunca farklı şehirlerde görev yaptı. Hukuk alanındaki görevini Yargıtay bünyesinde de sürdüren Kuzu, uzun yıllar yargı teşkilatı içerisinde görev aldı.

Yusuf Kuzu, 22 Mart 2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Kuzu, vefatına kadar Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

YUSUF KUZU NEDEN ÖLDÜ?

Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun 62 yaşında hayatını kaybettiği Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından duyuruldu. Ancak verilen bilgilerde Yusuf Kuzu'nun ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yer almıyor.

HSK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun"

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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