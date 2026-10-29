Yusuf Demir kimdir? Galatasaray'ın eski oyuncusu Yusuf Demir şimdi hangi takımda?

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Yusuf Demir, Avusturya'da yeniden skor üretiyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Rapid Wien formasıyla bu sezon Avusturya Bundesliga, Avusturya Kupası ve Konferans Ligi'nde 17 resmi maça çıktı; 6 gol attı, 6 asist yaptı.

Rakam, Galatasaray'daki üç buçuk yılla kıyaslanınca dikkat çekici. Sarı-kırmızılı formayla 26 resmi maçta 2 gol ve 2 asistte kalan oyuncu, şubat ayında sözleşmesi feshedildikten sonra bonservissiz olarak eski kulübüne dönmüştü.

YUSUF DEMİR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yusuf Demir, Avusturya'nın başkenti Viyana'nın kulübü Rapid Wien'de oynuyor. Rapid, oyuncunun dönüşünü 5 Şubat 2026'da resmi hesaplarından duyurdu.

İlk aylar kolay geçmedi. Kondisyonu düşük olduğu için uzun süre forma giyemedi, dönüşten sonraki ilk maçına nisan ayında çıktı. Mayıs ayında Sturm Graz karşısında 22. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Yeni sezonda ise ilk 17 maçta 12 gole doğrudan katkı verdi.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, Avusturya vatandaşı, Türk asıllı bir futbolcu. Sağ kanatta oynuyor. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı ve profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım attı.

Avusturya A Milli Takımı'nda 4 maça çıktı. Milli formayı son olarak Ekim 2021'de giydi.

YUSUF DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Demir 23 yaşında. 2 Haziran 2003'te doğdu.

YUSUF DEMİR NERELİ?

Yusuf Demir Viyana doğumlu. Ailesi Trabzonlu.

YUSUF DEMİR BARCELONA'DA NE KADAR KALDI?

Yusuf Demir, Barcelona'da yarım sezon kaldı. İspanyol kulübü onu Temmuz 2021'de Rapid Wien'den 500 bin euro karşılığında bir yıllığına kiraladı, sözleşmeye 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu kondu. Genç oyuncu 23 Ağustos 2021'de Athletic Bilbao karşısında resmi maça çıktı. Kiralık sözleşme Ocak 2022'de sona erdi ve opsiyon kullanılmadı.

YUSUF DEMİR GALATASARAY'DA KAÇ MAÇ OYNADI?

Yusuf Demir, Galatasaray'da 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar onu 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle aldı. Attığı iki gol de Türkiye Kupası'nda geldi: biri Konyaspor'a, biri Boluspor'a.

Galatasaray'da bir Süper Lig ve bir Türkiye Kupası kazandı. 2023-2024 sezonunu kiralık olarak İsviçre'nin Basel takımında geçirdi ve orada 13 maça çıktı. Dönüşünde düzenli forma bulamadı, Şubat 2026'da kulüpten ayrıldı.