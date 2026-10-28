Yusuf Cebbarin kimdir? Yusuf Cebbarin hangi partiden, kaç sandalye aldı?

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İki Arap listesi, İsrail'in 27 Ekim 2026 seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Knesset'e 17 milletvekili gönderiyor. Bu sandalyelerin 10'unu Yusuf Cebbarin'in başını çektiği Ortak Liste alıyor. Netanyahu bloku da muhalefet bloku da 120 sandalyeli mecliste hükümet için gereken 61'e ulaşamadığı için Arap listelerinin oyları, kurulacak hükümetin hesabında doğrudan yer alıyor.

Cebbarin oyunu memleketi Ümmü'l Fahm'da bir okulda kullandı. Sandıktan çıktıktan sonra gazetecilere iyimser olduğunu söyledi ve seçmeni sandığa gitmeye çağırdı.

YUSUF CEBBARİN SEÇİMDE KAÇ SANDALYE ALDI?

Yusuf Cebbarin'in liderliğindeki Ortak Liste, İsrail kamu yayıncısı KAN'ın sandık çıkış anketinde 10 sandalyeyle gösterildi. Mansur Abbas'ın Raam partisi aynı ankette 7 sandalye aldı. Anketlere göre muhalefet bloku 53, Netanyahu bloku 50 sandalyede kaldı. Kesin sonuçlar oyların sayımı bitince açıklanacak.

YUSUF CEBBARİN HANGİ PARTİDEN?

Yusuf Cebbarin, Hadaş (Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe) partisinin üyesi. Mayıs 2026'da Eymen Ude'nin yerine Hadaş'ın genel başkanı oldu. Hadaş bu seçime Ahmed Tibi'nin Taal partisi ve Balad ile birlikte yeniden kurulan Ortak Liste çatısı altında girdi. Listenin birinci sırasında Cebbarin, ikinci sırasında Tibi yer aldı.

Ortak Liste, İsrail'deki Filistinli yurttaşları temsil eden partilerin ittifakı. Liste, Batı Şeria'dan çekilmeyi ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını savunuyor. Netanyahu'nun liderliğindeki bir hükümete katılmayacağını da açıkça söylüyor.

YUSUF CEBBARİN NE DEDİ?

Yusuf Cebbarin, 27 Ekim'de oy kullandıktan sonra hedeflerinin Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich hükümetini "siyasi tarihin çöplüğüne" göndermek olduğunu söyledi. Seçimden iki hafta önce Kudüs'teki parti ofisinde konuşan Cebbarin, bu seçimin Filistinliler için "varoluşsal" olduğunu belirtmişti. Aynı konuşmada yeni bir hükümete karşılıksız destek vermeyeceklerini, desteğin şartlara bağlı olacağını anlattı.

YUSUF CEBBARİN KİMDİR?

Yusuf Cebbarin, İsrailli Arap bir hukukçu ve siyasetçi. İngilizce kaynaklarda adı Yousef Jabareen olarak geçiyor. 2015-2021 arasında Knesset üyeliği yaptı. 2015 seçiminde Ortak Liste'nin onuncu sırasından meclise girdi, Nisan 2019, Eylül 2019 ve Mart 2020 seçimlerinde yeniden seçildi. 23. Knesset'te Çocuk Hakları Özel Komisyonu'na başkanlık etti. Ortak Liste'nin 2021'de 6 sandalyeye gerilediği seçimde sekizinci sıradaydı ve milletvekilliğini kaybetti.

YUSUF CEBBARİN NE İŞ YAPIYOR?

Yusuf Cebbarin hukuk akademisyeni. Kudüs İbrani Üniversitesi'nden 1995'te hukuk lisansı aldı. 1997'de Washington'daki American University Washington College of Law'da yüksek lisansını, 2003'te Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını tamamladı.

1997-2000 arasında İsrail Sivil Haklar Derneği'nin kuzey şubesinde hukuk direktörüydü. Washington'da ve Maryland'de ders verdikten sonra Hayfa Üniversitesi, Tel Aviv Üniversitesi ve Tel-Hai Akademik Koleji'nde öğretim üyeliği yaptı. Nasıra'daki Dirasat Arap Hukuk ve Politika Merkezi'nin de başında bulundu.

YUSUF CEBBARİN NERELİ?

Yusuf Cebbarin, İsrail'in kuzeyindeki Arap kenti Ümmü'l Fahm'da doğdu ve orada büyüdü. Bu seçimde de oyunu Ümmü'l Fahm'da kullandı.

YUSUF CEBBARİN KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Cebbarin 54 yaşında. 23 Şubat 1972'de doğdu.