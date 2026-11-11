Yunus Arıncı kimdir? Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı kaç yaşında, nereli?

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Fon soruşturması kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın tutuklanması, kamuoyunun gündemine geldi. Daha önce Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Arıncı'nın eğitim hayatı, kamu kariyeri ve geçmişte üstlendiği görevler merak ediliyor. Peki, Yunus Arıncı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte verilen bilgiler doğrultusunda Yunus Arıncı'nın hayatı ve kariyerine ilişkin ayrıntılar...

ESKİ TAKASBANK GENEL MÜDÜRÜ YUNUS ARINCI KİMDİR?

Yunus Arıncı, kamu yönetimi alanındaki eğitiminin ardından devletin çeşitli denetim ve teftiş birimlerinde görev almış bir isimdir. Meslek hayatına 1997 yılında Başbakanlık müfettiş yardımcısı olarak başlayan Arıncı, ilerleyen yıllarda Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

13 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atanan Arıncı, bu görevini yaklaşık dokuz yıl sürdürdü. Haziran 2024'te ise Takasbank Genel Müdürü olarak atandı. 2026 yılında gündeme gelen fon soruşturması kapsamında adı geçen Arıncı, soruşturma sürecinde Takasbank Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti.

YUNUS ARINCI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yunus Arıncı, 20 Mart 1975 tarihinde Ordu'nun Kumru ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşında olan Arıncı, dört çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur. Evli ve üç çocuk babası olan Arıncı, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YUNUS ARINCI'NIN EĞİTİM HAYATI

Yunus Arıncı, ortaöğrenimini 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Arıncı, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını sürdüren Arıncı, ABD'deki Indiana University'de yüksek lisans yaptı. Ayrıca 2019 yılında sosyoloji bölümünden mezun oldu.

YUNUS ARINCI'NIN KAMU KARİYERİ

Yunus Arıncı'nın kamu görevlerindeki kariyeri 1997 yılında başladı. Başbakanlık bünyesinde müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Arıncı, sonraki yıllarda denetim ve teftiş alanında farklı sorumluluklar üstlendi.

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık müfettiş yardımcısı olarak başladığı kamu kariyerinde ilerleyerek 2009-2015 yılları arasında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI

Yunus Arıncı, 13 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığına atandı. Yaklaşık dokuz yıl boyunca bu görevde bulunan Arıncı, 2024 yılında DDK Başkanlığından ayrıldı.

TAKASBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından Haziran 2024'te Takasbank Genel Müdürü olarak atanan Yunus Arıncı, 2026 yılının kasım ayında gündeme gelen fon soruşturması sürecinde bu görevinden istifa etti.

YUNUS ARINCI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Yunus Arıncı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen finansal usulsüzlük ve fon soruşturması kapsamında gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı'nın tutuklandığı bildirildi.

Arıncı'nın soruşturma kapsamındaki adli sürecinde ilk olarak 1 Kasım 2026 tarihinde ifadesi alındı. 2 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Arıncı, bu sürecin ardından Takasbank Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında 7 Kasım 2026 tarihinde yeniden gözaltına alınan Yunus Arıncı, fon soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.