Yunus Akgün sakatlandı mı, Yunus Akgün Manchester City maçında oynamayacak mı?

Yunus Akgün sakatlandı mı, Manchester City maçında oynayacak mı? Son günlerde adı sakatlık haberleriyle anılan Yunus Akgün'ün durumu futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alırken, teknik heyetin yıldız oyuncu hakkında vereceği karar büyük önem taşıyor.

GALATASARAY'DA UEFA LİSTESİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın yeni transferleri Noa Lang ve Yaser Asprilla ile birlikte Kazımcan Karataş'ın UEFA listesinde yer almaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekipte bu isimler, Manchester City karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SINGO KARARI OKAN BURUK'A BAĞLI

Wilfried Singo, Manchester City maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız oyuncunun maçta görev alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk'un karar vereceği öğrenildi.

YUNUS AKGÜN'DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray'da Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Manchester City maçı öncesindeki son idmana katılamadı. Milli futbolcunun durumu yakından takip edilirken, maçta oynayıp oynamayacağına kulüp doktoru ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonrası karar verilecek.

ÜÇ İSİM CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, Manchester City maçında kart görmeleri halinde bir sonraki Avrupa maçında forma giyemeyecek.