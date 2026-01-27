Haberler

Yunus Akgün sakatlandı mı, Yunus Akgün Manchester City maçında oynamayacak mı?

Yunus Akgün sakatlandı mı, Yunus Akgün Manchester City maçında oynamayacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz temsilcisi Yunus Akgün'ün sakatlandığı iddiası futbol gündemine bomba gibi düştü. Taraftarlar, milli futbolcunun Manchester City ile oynanacak kritik maçta forma giyip giymeyeceğini merak ederken, Yunus Akgün'ün sağlık durumu ve maç kadrosundaki yeriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yunus Akgün sakatlandı mı, Manchester City maçında oynayacak mı? Son günlerde adı sakatlık haberleriyle anılan Yunus Akgün'ün durumu futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alırken, teknik heyetin yıldız oyuncu hakkında vereceği karar büyük önem taşıyor.

GALATASARAY'DA UEFA LİSTESİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın yeni transferleri Noa Lang ve Yaser Asprilla ile birlikte Kazımcan Karataş'ın UEFA listesinde yer almaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekipte bu isimler, Manchester City karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SINGO KARARI OKAN BURUK'A BAĞLI

Wilfried Singo, Manchester City maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız oyuncunun maçta görev alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk'un karar vereceği öğrenildi.

Yunus Akgün sakatlandı mı, Yunus Akgün Manchester City maçında oynamayacak mı?

YUNUS AKGÜN'DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray'da Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Manchester City maçı öncesindeki son idmana katılamadı. Milli futbolcunun durumu yakından takip edilirken, maçta oynayıp oynamayacağına kulüp doktoru ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonrası karar verilecek.

ÜÇ İSİM CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, Manchester City maçında kart görmeleri halinde bir sonraki Avrupa maçında forma giyemeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo

Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı

Türkiye'nin gözü bu davada! CHP'li başkanlar aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor