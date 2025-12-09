Yunus Akgün neden yok? Monaco Galatasaray maçında Yunus Akgün yok mu, sakat mı, cezalı mı?

Devler Ligi'nde üst tura yükselme mücadelesi veren Galatasaray, bu akşam Monaco'nun sahasında kritik bir sınav verecek. Karşılaşmada Yunus Akgün'ün neden kadroya dahil edilmediği ise merak konusu. Futbolcunun yokluğunun sebebi sakatlık mı, ceza mı? Yunus Akgün neden maçta forma giyemiyor?

MONACO – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler için platform numaraları şöyle:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilir.

MONACO – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Dev karşılaşma 9 Aralık Salı günü oynanacak.

MONACO – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 23.00'te başlayacak.

MONACO – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monaco ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Monaco'nun ev sahipliğinde Louis II Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

YUNUS AKGÜN NEDEN YOK?

Yunus Akgün karşılaşmada yedek kulübesinde yer alıyor. Teknik heyet uygun görmesi halinde oyuna dahil olabilecek.