Yunus Akgün hangi takımda oynuyor, Yunus Akgün hangi takımlarda oynadı, Yunus Akgün kimdir?

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Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyiyor. Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen milli futbolcu, kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor ve Leicester City'nin ardından Galatasaray'a döndü. İşte Yunus Akgün hakkında merak edilen tüm detaylar.

YUNUS AKGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yunus Akgün, Galatasaray'da oynuyor. Galatasaray altyapısından yetişen milli kanat oyuncusu, kariyerinin büyük bölümünü sarı kırmızılı kulüpte geçirdi.

YUNUS AKGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, sarı kırmızılı takımda genç yaşta A takıma yükseldi. Galatasaray'dan kiralık olarak 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor'da, 2023-2024 sezonunda ise İngiltere ekibi Leicester City'de forma giyen Yunus, Leicester ile Championship şampiyonluğu yaşadı. Ardından Galatasaray'a dönen Yunus, sarı kırmızılı takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Yunus Akgün futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Galatasaray (altyapı)

Galatasaray

Adana Demirspor (kiralık, 2022-2023)

Leicester City (kiralık, 2023-2024)

Galatasaray

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, sol ayağı ve top tekniğiyle tanınan bir kanat oyuncusu. Çalımları, gol katkısı ve oyun zekâsıyla öne çıkan Yunus, A Milli Takım'da da forma şansı buluyor.

YUNUS AKGÜN KAÇ YAŞINDA?

7 Temmuz 2000 doğumlu olan Yunus Akgün, 26 yaşında.

YUNUS AKGÜN NERELİ?

Yunus Akgün, İstanbul doğumlu.

YUNUS AKGÜN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Yunus Akgün, kanat mevkisinde görev yapıyor. Sol ayaklı olan futbolcu, genellikle sağ kanatta içeri kat ederek oynuyor, gerektiğinde sol kanatta da görev alabiliyor.

YUNUS AKGÜN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Yunus Akgün, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.