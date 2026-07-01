Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik ilişkiler, son yıllarda Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve bölgesel güvenlik başlıkları çerçevesinde yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu süreçte iki ülkenin dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği temaslar ve kamuoyuna yansıyan açıklamalar da gündemde önemli yer tutuyor. Peki, Yunanistan Dışişleri Bakanı kimdir? Georgios Gerapetritis Hakan Fidan'a ne dedi? Detaylar haberimizde.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI KİMDİR?

Georgios Gerapetritis, Haziran 2023 tarihinden bu yana Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan siyasetçi, hukukçu ve akademisyendir. Yeni Demokrasi Partisi üyesi olan Gerapetritis, siyasi kariyerinin yanı sıra anayasa hukuku alanındaki akademik çalışmalarıyla da tanınmaktadır.

26 Haziran 1967 tarihinde Karpathos Adası'nda dünyaya gelen Gerapetritis, çocukluk yıllarını Pire'de geçirdi. Ortaöğrenimini Pire'deki Ionideios Model Lisesi'nde tamamladıktan sonra Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Akademik kariyerini uluslararası alanda sürdüren Gerapetritis, Edinburgh Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Oxford Üniversitesi'nde hukuk doktorasını tamamladı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli uluslararası araştırma burslarına layık görüldü.

British Council tarafından verilen Chevening Bursu kapsamında çalışmalar yürüten Gerapetritis, Fransa'nın en yüksek idari yargı organı olan Conseil d'Etat'ta araştırma görevlisi olarak görev aldı. Ayrıca Harvard Hukuk Fakültesi Küresel Hukuk ve Politika Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak bulundu.

2003 yılından itibaren Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde anayasa hukuku profesörü olarak görev yapan Gerapetritis, kamu hukuku alanındaki akademik çalışmalarını uzun yıllar sürdürdü. Üniversitede Kamu Hukuku Bölümü Direktörlüğü ve rektörlük görevlerinde de bulundu.

Siyasi kariyerine ise 2019 yılında yapılan genel seçimlerle adım atan Gerapetritis, Yunanistan Parlamentosu'na milletvekili olarak seçildi. Aynı yıl Başbakan Kyriakos Mitsotakis tarafından Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.

2023 yılında yaşanan Tempi tren kazasının ardından dönemin Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in istifası üzerine Mart-Mayıs 2023 döneminde Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olarak da görev yaptı.

27 Haziran 2023 tarihinde kurulan İkinci Mitsotakis Hükümeti'nde ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı süreçte Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki gelişmeler ve Doğu Akdeniz'deki diplomatik temaslar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bunun yanında Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde bulundu. Ayrıca Elgin Mermerleri'nin Yunanistan'a iadesini savunan isimlerden biri oldu ve ülkesinin 2025-2026 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylık sürecinde görev aldı.

GEORGIOS GERAPETRITIS HAKAN FİDAN'A NE DEDİ?

Yunanistan basınında yer alan son haberlerde, emekli Büyükelçi George Aifantis'in yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırdı.

Aifantis, Yunanistan medyasına yaptığı değerlendirmede, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik talepte bulunduğunu öne sürdü.

Emekli büyükelçinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bakanımız Hakan Fidan'a yalvardı, aciz durumdayız."

Aifantis, söz konusu açıklamasında bu talebin konusunun Mavi Vatan Yasası'nın ertelenmesi olduğunu iddia etti.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler kapsamında iddianın kaynağı, emekli Büyükelçi George Aifantis'in Yunanistan medyasına yaptığı açıklamalardan oluşmaktadır.

Verilen bilgiler çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yer almamaktadır.

Bu nedenle kamuoyuna yansıyan bilgiler, emekli Büyükelçi George Aifantis'in açıklamalarıyla sınırlı olarak değerlendirilmektedir.