Yüksel Aksu kimdir? Deniz Barut'un eşi Yüksel Aksu kaç yaşında, nereli? Yüksel Aksu filmleri!

Türk sinemaseverler, Yüksel Aksu'nun yeni filmi Bak Postacı Geliyor ile yeniden sinema salonlarında buluşuyor. Filmin bir diğer dikkat çekici yönü ise başrolde Aksu'nun eşi, ünlü oyuncu Deniz Barut'un yer alması. Çift, Mayıs ayında sessiz sedasız evlenmesiyle gündeme geldi. Peki, Yüksel Aksu kimdir? Deniz Barut'un eşi Yüksel Aksu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DENİZ BARUT'UN EŞİ YÜKSEL AKSU KİMDİR?

Yüksel Aksu, 1966 doğumlu, Türk sinemasının kendine has diliyle öne çıkan yönetmen, senarist ve oyuncudur. Muğla'nın Ula ilçesinde dünyaya gelen Aksu, Ege'nin kültürel dokusuyla yoğrulmuş sinema anlayışı ve Anadolu'nun iç sesini perdeye yansıtan eserleriyle tanınır. 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır ve yerel anlatıları evrensel temalarla harmanlayan sinema diliyle Türk sinemasının özgün isimlerinden biri olarak kabul edilir.

YÜKSEL AKSU KAÇ YAŞINDA, YÜKSEL AKSU NERELİ?

Yüksel Aksu, 1966 yılında Muğla'nın Ula ilçesinde doğmuştur. Ege'nin küçük kasabalarının yaşam kültürünü sinemasına güçlü şekilde taşıyan yönetmen, bu yöresel dokuyu karakterleri ve atmosferleriyle eserlerine yansıtır. 2025 itibarıyla 59 yaşında olan Aksu, Türk sinema tarihine adını kült filmlerle yazdırmıştır.

YÜKSEL AKSU EVLİ Mİ KİMİNLE EVLİ?

Yönetmen Yüksel Aksu, ünlü oyuncu Deniz Barut'la evlidir. Çift, ilişkilerini uzun süre gizli tutmuş, ardından 2025'te sessiz sedasız evlendikleri magazin gündemine yansımıştır. Deniz Barut, Aksu'nun 2025 yapımı filmi Bak Postacı Geliyorda da rol almış ve bu anlamlı projede eşinin annesini canlandırmıştır; bu detay magazin basınında sıkça öne çıkmıştır.

Öte yandan Deniz Barut'un önceki evliliğinden iki oğlu bulunduğu ve bu evliliğin 2019'da sona erdiği de bilinmektedir.

YÜKSEL AKSU FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Yüksel Aksu'nun sinemadaki üretkenliği, belgesellerden uzun metrajlı filmlere ve televizyon projelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Aksu, yerel hikayelerle toplumsal dokuyu harmanlayarak Türk sinemasında kendine özgü bir tarz yaratmıştır.

UZUN METRAJ FİLMLER

Dondurmam Gaymak (2005) – Yönetmenin en bilinen eseri olup kült statüsündedir ve Türkiye'de olduğu kadar uluslararası arenada da büyük beğeni kazanmıştır.

Entelköy Efeköy'e Karşı (2011) – Toplumsal ve çevresel temaları mizahla birleştiren bir yapım.

İftarlık Gazoz (2015) – Ege'de geçen nostaljik bir dönem filmi, çocukluk anıları ve mahalle kültürünü yansıtır.

Holding (2024) – Modern toplum eleştirisi üzerinden taşra yaşamını sorgulayan bir yapım.

Bak Postacı Geliyor (2025) – Aksu'nun son filmi; nostaljik ögeleri günümüzün toplumsal dinamikleriyle harmanlayan bu yapım, sinemaseverlerce büyük ilgi gördü.