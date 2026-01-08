Yozgat okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Yozgat'ta beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Yozgat okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 9 Ocak Cuma günü Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği, Yozgat Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasıyla netlik kazanacak. Son dakika Yozgat kar tatili gelişmeleri yakından takip ediliyor.
Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi. "9 Ocak Cuma Yozgat'ta okul yok mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Yozgat okullar tatil mi, kar tatili ilan edilecek mi merak ediliyor. Yozgat Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili yapacağı resmi açıklama, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından bekleniyor.
YOZGAT HAVA DURUMU
Yozgat'ta Kar ve Soğuk Alarmı: Sıcaklık -12 Dereceye Kadar Düşecek
Yozgat'ta perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlı hava, cuma günü kar yağışına ve sert soğuklara bırakacak. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde hissedilen sıcaklık gece saatlerinde -12 dereceye kadar düşecek.
Saatlik Hava Durumu: Kar ve Dondurucu Soğuk Geliyor
Perşembe günü saat 18.00 ile 21.00 arasında Yozgat'ta yağmur beklenirken, hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Rüzgarın zaman zaman 63 km/sa hıza ulaşması öngörülüyor.
Gece saatlerine doğru sıcaklık hızla düşecek.
21.00 – 24.00 saatleri arasında yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, sıcaklığın 2 dereceye gerilemesi bekleniyor.
Cuma 00.00 – 03.00 aralığında karla karışık yağmur etkisini sürdürürken,
03.00 – 06.00 saatleri arasında hava çok bulutlu olacak, hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar düşecek.
Cuma günü sabah ve öğle saatlerinde çok bulutlu hava hakim olacak.
12.00 – 18.00 saatleri arasında ise hafif kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşerek:
18.00 – 21.00 saatleri arasında -6 derece,
21.00 – 24.00 saatleri arasında ise -8 derece olacak.
Bu saatlerde hissedilen sıcaklık -11 ila -12 derece seviyelerine inecek.
5 Günlük Tahmin: Kar Yağışı Aralıklarla Sürecek
Meteoroloji verilerine göre Yozgat'ta önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak:
9 Ocak Cuma: Kar yağışlı, sıcaklık -1 ile 3 derece arasında
10 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, gece -10 dereceye kadar düşüş
11 Ocak Pazar: Kuvvetli yağmur bekleniyor, sıcaklık 2 – 6 derece
12 Ocak Pazartesi: Yeniden kar yağışı, 0 – 4 derece
13 Ocak Salı: Kar yağışlı ve soğuk, sıcaklık -5 ile -1 derece arasında
Yetkililerden Uyarı
Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kuvvetli rüzgarın yer yer etkisini artırması beklenirken, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?
9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.