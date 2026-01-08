Yozgat okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi. "9 Ocak Cuma Yozgat'ta okul yok mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Yozgat okullar tatil mi, kar tatili ilan edilecek mi merak ediliyor. Yozgat Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili yapacağı resmi açıklama, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından bekleniyor.

YOZGAT HAVA DURUMU

Yozgat'ta Kar ve Soğuk Alarmı: Sıcaklık -12 Dereceye Kadar Düşecek

Yozgat'ta perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlı hava, cuma günü kar yağışına ve sert soğuklara bırakacak. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde hissedilen sıcaklık gece saatlerinde -12 dereceye kadar düşecek.

Saatlik Hava Durumu: Kar ve Dondurucu Soğuk Geliyor

Perşembe günü saat 18.00 ile 21.00 arasında Yozgat'ta yağmur beklenirken, hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Rüzgarın zaman zaman 63 km/sa hıza ulaşması öngörülüyor.

Gece saatlerine doğru sıcaklık hızla düşecek.

21.00 – 24.00 saatleri arasında yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, sıcaklığın 2 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Cuma 00.00 – 03.00 aralığında karla karışık yağmur etkisini sürdürürken,

03.00 – 06.00 saatleri arasında hava çok bulutlu olacak, hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü sabah ve öğle saatlerinde çok bulutlu hava hakim olacak.

12.00 – 18.00 saatleri arasında ise hafif kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşerek:

18.00 – 21.00 saatleri arasında -6 derece,

21.00 – 24.00 saatleri arasında ise -8 derece olacak.

Bu saatlerde hissedilen sıcaklık -11 ila -12 derece seviyelerine inecek.

5 Günlük Tahmin: Kar Yağışı Aralıklarla Sürecek

Meteoroloji verilerine göre Yozgat'ta önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak:

9 Ocak Cuma: Kar yağışlı, sıcaklık -1 ile 3 derece arasında

10 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, gece -10 dereceye kadar düşüş

11 Ocak Pazar: Kuvvetli yağmur bekleniyor, sıcaklık 2 – 6 derece

12 Ocak Pazartesi: Yeniden kar yağışı, 0 – 4 derece

13 Ocak Salı: Kar yağışlı ve soğuk, sıcaklık -5 ile -1 derece arasında

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kuvvetli rüzgarın yer yer etkisini artırması beklenirken, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.



YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.