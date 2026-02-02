Yozgat okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi. "3 Şubat Salı Yozgat'ta okul yok mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Yozgat okullar tatil mi, kar tatili ilan edilecek mi merak ediliyor. Yozgat Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili yapacağı resmi açıklama, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından bekleniyor.

YOZGAT HAVA DURUMU

YOZGAT

3 Şubat Salı Yozgat'ta Salı günü kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz -1°C, gece ise dondurucu bir soğukla -6°C civarında olacak.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü kar yağışı yerini güneşli ancak çok soğuk bir havaya bırakıyor. Gündüz sıcaklık 0°C, gece ise dondurucu ayazla -8°C ölçülecek.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü Yozgat'ta sıcaklıklar hissedilir derecede yükseliyor. Az bulutlu bir gökyüzü eşliğinde gündüz 9°C, gece 1°C bir hava bekleniyor.

6 Şubat Cuma Cuma günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların gündüz 8°C, gece ise 1°C civarında kalması öngörülüyor.

Özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülecek şiddetli buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.