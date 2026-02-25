Haberler

Yozgat okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yozgat okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Yozgat okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 26 Şubat Perşembe günü Yozgat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği, Yozgat Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasıyla netlik kazanacak. Son dakika Yozgat kar tatili gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi. "26 Şubat Perşembe Yozgat'ta okul yok mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Yozgat okullar tatil mi, kar tatili ilan edilecek mi merak ediliyor. Yozgat Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili yapacağı resmi açıklama, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından bekleniyor.

YOZGAT HAVA DURUMU

Yozgat Buz Kesecek: Kar ve Şiddetli Don Uyarısı

İç Anadolu'nun en yüksek illerinden biri olan Yozgat, perşembe gününden itibaren dondurucu bir hava sisteminin etkisine giriyor. Kar yağışıyla başlayacak süreç, cuma günü dondurucu bir ayaza dönüşecek.

26 Şubat Perşembe: Yoğun Kar Yağışı ve Tipi

Perşembe günü Yozgat'ta gökyüzü tamamen kararacak. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının, gün ortasında rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte yer yer tipi şeklinde görülmesi bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -7°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün içinde %85 seviyelerinde. Kuzeyden esecek sert rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık -12°C'ye kadar düşecek.

Yozgat okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

27 Şubat Cuma: Dondurucu Ayaz ve Şiddetli Buzlanma

Cuma günü kar yağışı şehri terk ediyor ancak yerini dondurucu Sibirya soğuklarına bırakıyor. Bulutların dağılmasıyla birlikte Yozgat adeta buz pistine dönecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -4°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -14°C

• Detay: Yağış ihtimali %10'a düşerken, gökyüzünün açık olması sıcaklıkların ekstrem seviyelere gerilemesine neden olacak. Gece saatlerinde kuvvetli don ve şiddetli buzlanma bekleniyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarı: Yozgat-Ankara ve Yozgat-Sivas kara yollarında seyahat edecek sürücülerin kar lastiği ve zincir bulundurması zorunludur. Gece beklenen -14°C seviyesindeki dondurucu soğuklar nedeniyle su sayaçlarının korunması ve dışarıda kalan canlılar için gerekli tedbirlerin alınması tavsiye edilir.

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor