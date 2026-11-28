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Takipçileri "Yoyow neden öldü, kaç yaşındaydı, nereli?" gibi soruların yanıtını arıyor. Ancak ölüm nedeni ve kişisel bilgiler henüz açıklanmadı. Yoyow'un kim olduğunu, ölüm haberinin nasıl duyurulduğunu ve şu ana kadar bilinenleri bu haberde derledik.

YOYOW ÖLDÜ MÜ?

Kripto para yatırımcılarının Yoyow adıyla tanıdığı Seyit Bilal Bilgiç'in vefat haberi, kendi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Telegram kanalında yayımlanan taziye mesajında Bilgiç'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Duyuru, yaklaşık 81 bin 800 abonesi olan Telegram kanalından yapıldı.

Haber X'te de kısa sürede yayıldı. Bazı hesaplar, "Yoyow" olarak bilinen kripto piyasa fenomeninin hayatını kaybettiğini paylaştı.

YOYOW'UN GERÇEK ADI NE?

Yoyow'un gerçek adı Seyit Bilal Bilgiç. Bilgiç, kripto para piyasasına yönelik tahminleri ve paylaşımlarıyla Yoyow kullanıcı adıyla tanınıyor.

YOYOW KİMDİR?

Seyit Bilal Bilgiç, sosyal medyada Yoyow adıyla tanınan bir kripto para yatırımcısı ve yorumcusuydu. Bitcoin, altcoinler, yatırım fonları ve ABD borsaları hakkındaki görüşlerini çoğunlukla Telegram üzerinden paylaşıyordu. Paylaşımları takipçileri tarafından yakından izlenen Bilgiç, kripto dünyasında belirli bir bilinirliğe ulaşmıştı. Özel hayatına dair ayrıntıları ise kamuoyundan uzak tuttuğu biliniyor.

YOYOW NEDEN ÖLDÜ?

Seyit Bilal Bilgiç'in ölüm nedeni açıklanmadı. Telegram kanalındaki duyuruda ölüm sebebine dair bir bilgi yer almadı. Aileden ya da resmi makamlardan cenaze, ölüm yeri ve tarihi hakkında da bir ayrıntı paylaşılmadı. Henüz doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmamış olması, sosyal medyadaki bilgi kirliliğini ve merakı artırdı.

YOYOW KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ?

Seyit Bilal Bilgiç'in doğum tarihi, yaşı ve memleketiyle ilgili kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kamuya açık kaynaklarda kapsamlı bir biyografi de yer almıyor.

SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI

Vefat haberinin ardından X'te kripto para yatırımcıları başsağlığı mesajları paylaştı. Bilgiç'in Telegram kanalında da çok sayıda takipçi taziyelerini iletti. Ölüm nedeni ve cenaze töreniyle ilgili gelişmeler, aile ya da yakınlarının açıklamasıyla netleşecek.