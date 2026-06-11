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Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 11 Haziran, Youtube'ye ne oldu?

Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 11 Haziran, Youtube'ye ne oldu?
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11 Haziran sabah saatlerinde YouTube'da yaşandığı öne sürülen erişim ve oynatma sorunları, kullanıcıların gündemine otururken, 11 Haziran sabahında da benzer şikâyetlerin gündeme gelmesi dikkat çekti. Bazı kullanıcılar videoların açılmadığını, içeriklerin geç yüklendiğini ve platformda zaman zaman performans problemleri yaşandığını belirtirken, konu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 11 Haziran, Youtube'ye ne oldu?

11 Haziran günü Youtube'da görüldüğü iddia edilen teknik aksaklıklar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar içeriklerin açılmadığını, videoların yüklenmesinde gecikmeler yaşandığını ve platform performansında düşüş gözlemlediklerini ifade etti. Yaşanan durumun nedenine ilişkin soru işaretleri sürerken, konuya dair gelişmeler kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

YOUTUBE'DA YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARI

11 Haziran sabah saatlerinde YouTube kullanıcıları, platformda yaşandığı öne sürülen ani erişim ve oynatma problemleriyle karşılaştı. Videoların yüklenmemesi, sayfaların geç açılması ve akışta yaşanan yavaşlamalar bazı kullanıcılar tarafından daha geniş çaplı bir sorun olabileceği şeklinde değerlendirildi.

KULLANICILAR HANGİ SORUNLARI BİLDİRDİ?

Bazı kullanıcılar videoların hiç açılmadığını, bazıları ise içeriklerin yüklenmesinde gecikmeler yaşandığını ifade etti. Ayrıca canlı yayınlar ve önerilen videolar bölümünde de zaman zaman performans sorunları görüldüğüne yönelik paylaşımlar dikkat çekti. Yaşanan aksaklıkların kapsamı kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

YouTube ve Google tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar platformun ne zaman normale döneceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçmişte yaşanan benzer teknik sorunların çoğunun kısa süre içinde giderildiği bilinirken, 11 Haziran’da yaşandığı öne sürülen aksaklıklara ilişkin yeni açıklamalar merakla bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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