Yok Artık filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yok Artık filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yok Artık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yok Artık konusu, özeti ve Yok Artık oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yok Artık filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Yok Artık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yok Artık filmini izleyecek olanların merak ettiği Yok Artık konusu nedir, Yok Artık oyuncuları kimler ve Yok Artık özeti gibi konuları inceliyoruz.
YOK ARTIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının sevilen komedi yapımlarından Yok Artık!, güçlü oyuncu kadrosu ve birbirinden farklı hikâyeleriyle dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Caner Özyurtlu, senaristliğini ise karikatürist Serkan Altuniğne üstleniyor. 2015 yapımı olan film, ilk kez 25 Eylül 2015'te sinemaseverlerle buluştu.
Yok Artık filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde özellikle Balat ve Kavacık semtleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul'un farklı semtlerinde de çekimlerin yapıldığı belirtiliyor.
YOK ARTIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yok Artık filminin oyuncu kadrosunda Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Filmin başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Demet Evgar, Çağlar Çorumlu, Ceren Moray, Serkan Keskin ve Murat Akkoyunlu bulunuyor.
Filmde oyuncuların canlandırdığı karakterler ise şöyle:
Erkan Kolçak Köstendil – Fikret
Şebnem Bozoklu – Asuman
Demet Evgar – Ceyda
Çağlar Çorumlu – Semih
Serkan Keskin – Faruk
Murat Akkoyunlu – Cenk
Algı Eke – Melis
Ceren Moray – Ebru
Funda Eryiğit – Figen
Necip Memili – Ahmet
Filmde ayrıca Gökhan Kıraç ve Güven Murat Akpınar da konuk oyuncu olarak yer alıyor.
YOK ARTIK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yok Artık, İstanbul trafiğinde taksicilik yapan Fikret'in başından geçen ve çevresindeki insanlardan duyduğu birbirinden ilginç olayları konu alıyor. Fikret, gün boyunca direksiyon başında çalışırken karşılaştığı kişiler sayesinde birbirinden farklı ve komik hikâyelerin içerisinde kalıyor.
Filmde ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybeden Ceyda ve söylediği küçük bir yalanın sonuçlarıyla uğraşan Semih gibi karakterlerin hikâyeleri anlatılıyor. Bir taksi durağında başlayan sohbetler, izleyiciyi farklı karakterlerin hayatlarına götüren eğlenceli olaylar zincirine dönüşüyor.
YOK ARTIK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
2015 yılında çekilen Yok Artık!, 25 Eylül 2015 tarihinde vizyona girdi. Yaklaşık 99 dakika süren komedi filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu otururken, senaryosu Serkan Altuniğne'nin imzasını taşıyor.
İstanbul'un günlük yaşamından ve trafik kültüründen beslenen film, birbirinden bağımsız görünen hikâyeleri taksici Fikret'in anlatımı üzerinden bir araya getiriyor. Yapımın devam filmi olan Yok Artık! 2 ise 2016 yılında vizyona girdi.