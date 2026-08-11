Yok Artık filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Yok Artık filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yok Artık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yok Artık filmini izleyecek olanların merak ettiği Yok Artık konusu nedir, Yok Artık oyuncuları kimler ve Yok Artık özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOK ARTIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının sevilen komedi yapımlarından Yok Artık!, güçlü oyuncu kadrosu ve birbirinden farklı hikâyeleriyle dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Caner Özyurtlu, senaristliğini ise karikatürist Serkan Altuniğne üstleniyor. 2015 yapımı olan film, ilk kez 25 Eylül 2015'te sinemaseverlerle buluştu.

Yok Artık filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde özellikle Balat ve Kavacık semtleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul'un farklı semtlerinde de çekimlerin yapıldığı belirtiliyor.

YOK ARTIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yok Artık filminin oyuncu kadrosunda Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Filmin başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Demet Evgar, Çağlar Çorumlu, Ceren Moray, Serkan Keskin ve Murat Akkoyunlu bulunuyor.

Filmde oyuncuların canlandırdığı karakterler ise şöyle:

Erkan Kolçak Köstendil – Fikret

Şebnem Bozoklu – Asuman

Demet Evgar – Ceyda

Çağlar Çorumlu – Semih

Serkan Keskin – Faruk

Murat Akkoyunlu – Cenk

Algı Eke – Melis

Ceren Moray – Ebru

Funda Eryiğit – Figen

Necip Memili – Ahmet

Filmde ayrıca Gökhan Kıraç ve Güven Murat Akpınar da konuk oyuncu olarak yer alıyor.