YKS'de kumanya verilecek mi?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gireceği YKS öncesinde “sınavda kumanya verilecek mi?” sorusu gündemi meşgul ediyor. Sınav merkezlerinde uygulanacak kurallar, içeri alınacak eşyalar ve yemek düzeni hakkında yapılan açıklamalar, adayların sınav günü planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle gözler ÖSYM’den gelecek resmi bilgilere çevrilmiş durumda.

YKS 2026 ÖNCESİ KUMANYA İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken sosyal medyada ortaya atılan “ Ösym adaylara kumanya dağıtacak” iddiası kısa sürede gündem oldu. 20 Haziran’da yapılacak TYT ile 21 Haziran’daki AYT ve YDT oturumları öncesinde, adaylara “enerji deposu” adı altında paketler verileceği öne sürüldü. Ancak bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN KUMANYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılan içeriklerde, YKS adaylarına protein bar, su, ceviz ve kuru üzümden oluşan kumanya verileceği iddia edildi. Ancak ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve duyuru kanallarında bu yönde herhangi bir açıklama yer almıyor.

ÖSYM’DEN KUMANYA İDDİALARINA RESMİ AÇIKLAMA YOK

Sınav organizasyonuna ilişkin bina ve salon atama işlemlerinin tamamlandığı açıklanırken, “kumanya dağıtımı” iddialarına dair resmi bir doğrulama yapılmadı. Kurumun mevcut bilgilendirmelerinde adaylara böyle bir yiyecek desteği verileceğine dair bir bilgi bulunmuyor.

YKS ADAYLARINA KUMANYA VERİLECEK Mİ?

Ortaya atılan “enerji paketi” iddialarına rağmen ÖSYM’nin resmi duyurularında YKS adaylarına kumanya verileceğine dair bir plan yer almıyor. Bu nedenle sosyal medyada yayılan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı ve adayların yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerektiği belirtiliyor.