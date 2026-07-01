Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ardından "YKS'de iptal edilen soru hangisi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sınavda hatalı olduğu öne sürülen sorular ve olası iptal kararları adaylar tarafından araştırılırken, Ösym'nin konuya ilişkin açıklamaları yakından izleniyor. Peki YKS'de iptal edilen soru var mı, hangi soru iptal edildi? İşte merak edilenler.

YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU HANGİSİ? ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan incelemelerin ardından AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'ndeki bir sorunun iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca Matematik Testi'nde yer alan bir sorunun doğru cevabı da değiştirildi.

AYT'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı soru iptal edildi. Karar, adaylardan gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alındı.

Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca adayın merak ettiği "YKS'de iptal edilen soru hangisi?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.

MATEMATİK TESTİNDE CEVAP DEĞİŞTİ

ÖSYM, AYT Matematik Testi'nde yer alan bir sorunun doğru seçeneğinde de değişikliğe gitti. Temel Soru Kitapçığı'ndaki 23 numaralı sorunun doğru cevabı, daha önce "C" olarak açıklanmışken "A" olarak güncellendi.

Bu düzenleme, madde analizleri ve cevap anahtarı kontrolleri sonucunda gerçekleştirildi.

ÖSYM'DEN MADDE ANALİZİ AÇIKLAMASI

ÖSYM, 20 Haziran'da uygulanan TYT ile 21 Haziran'da gerçekleştirilen AYT'nin tüm madde analizlerinin tamamlandığını bildirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sınav soruları ve cevap anahtarları yeniden incelendi.

Kurul tarafından alınan kararların ardından gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtildi.

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

ÖSYM açıklamasında, sınav puanlarının 2026-YKS Kılavuzu'nda yer alan ilgili hükümler doğrultusunda değerlendirileceği ifade edildi. İptal edilen soru tüm adaylar için geçerli sayılacak, cevap değişikliği yapılan matematik sorusu ise güncellenen doğru seçenek üzerinden değerlendirilecek.

YKS'DE SON DURUM

İptal edilen sor u: AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 / 20. Soru

Cevabı değişen soru: AYT Matematik / 23. soru

Eski doğru cevap : C

Yeni doğru cevap : A