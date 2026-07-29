2026 YKS tercih süreci bugün itibarıyla başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan takvime göre adaylar, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda alınırken, adayların tercih listesini oluşturmadan önce ön bilgi kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 YKS tercihleri başladı mı, bugün mü başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte YKS tercihleri ne zaman başlıyor, tercihlerin son günü ve başvuru ekranına ilişkin tüm resmi bilgiler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercih dönemi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre adaylar, tercih işlemlerini 29 Temmuz 2026 ile 10 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında gerçekleştirebilecek.

Tercih süreci boyunca adaylar, yayımlanan ön bilgi kılavuzunu inceleyerek puanları, başarı sıralamaları ve tercih etmek istedikleri yükseköğretim programlarını değerlendirebilecek. Tercih işlemleri yalnızca belirlenen tarihler arasında yapılabilecek.

2026 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Evet. 2026 YKS tercihleri başladı. Üniversite adayları için tercih ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, tercih süresi boyunca 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yönelik tercihlerini elektronik ortamda oluşturabilecek.

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların tercihlerini sistem üzerinden kontrol ederek onaylamaları önem taşıyor. Tüm işlemler ÖSYM'nin belirlediği resmi takvim doğrultusunda yürütülecek.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2026 YKS tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre bu tarihten sonra sistem kapanacak ve tercih işlemleri tamamlanmış olacak. Bu nedenle adayların tercihlerini son güne bırakmadan belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

Tercih dönemi sona erdikten sonra ÖSYM tarafından yerleştirme süreci yürütülecek.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2026 YKS üniversite tercihleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar tercih işlemlerini;

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) internet adresi üzerinden,

ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla,

T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek.

Tercih ekranına giriş yapan adaylar, ön bilgi kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarını inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. Hazırlanan tercih listesi sistem üzerinden kaydedilerek tercih işlemi tamamlanacak.

2026 YKS kapsamında hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans programlarına ilişkin tüm tercihler yalnızca ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden elektronik olarak alınacak. Tercih işlemleri için adayların belirtilen süre içinde sisteme giriş yapmaları ve işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.