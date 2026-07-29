YKS TERCİH EKRANI 2026 (ÖSYM AİS) YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

2026 YKS tercih süreci resmen başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan ön bilgi niteliğindeki 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile birlikte üniversite adaylarının beklediği tercih takvimi netleşti. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday, tercih işlemlerini hangi tarihler arasında ve hangi platform üzerinden gerçekleştireceğini araştırıyor. İşte YKS TERCİH EKRANI 2026, tercih tarihleri ve başvuru ekranına ilişkin resmi bilgiler…

YKS TERCİH EKRANI 2026

2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan ön bilgi amaçlı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu kapsamında tercih süreci 29 Temmuz 2026 ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Tercih işlemlerinin 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Tercih ekranına;

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

üzerinden erişim sağlanabilecek.

Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS TERCİHLERİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

2026 YKS tercihleri, ÖSYM'nin belirlediği kurallar doğrultusunda elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Tercih işlemleri için adayların;

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması,

T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sisteme erişmesi,

Tercih etmek istediği yükseköğretim programlarını tercih listesine eklemesi,

İşlemlerini sistem üzerinden onaylaması gerekiyor.

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre adaylar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapacak.

Tercih döneminde adaylar en fazla 24 tercih hakkını kullanabilecek.

Üniversite tercih sürecinde adayların, yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kontenjan, özel koşullar ve program bilgilerini inceleyerek tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

2026 YKS tercih takvimi ÖSYM tarafından ön bilgi niteliğinde yayımlanan kılavuzla birlikte duyuruldu.

Buna göre;

Tercih başlangıç tarihi: 29 Temmuz 2026

Tercih başlangıç saati: 10.00 (bekleniyor)

Tercih bitiş tarihi: 10 Ağustos 2026

Belirlenen takvim kapsamında adaylar tercih işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlayabilecek.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na toplam 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Sınavın ilk oturumu olan TYT'ye 2 milyon 255 bin 76, AYT'ye 1 milyon 473 bin 113, YDT'ye ise 143 bin 270 aday katıldı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan programları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek. Tercih işlemleri yalnızca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.