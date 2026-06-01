YKS sınav yerleri açıklandı mı 2026?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2026? ÖSYM YKS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, milyonlarca adayın gözü ÖSYM’den gelecek sınav giriş yeri duyurusuna çevrildi. Üniversite hayali kuran öğrenciler, sınava hangi okulda ve salonda gireceklerini öğrenmek için sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki YKS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

YKS 2026 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav maratonu, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Ardından 21 Haziran 2026 Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları uygulanacak.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 YKS sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgeleri için resmi duyuru bekleniyor. Şu an itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılmış bir sınav giriş belgesi bulunmuyor.

YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamaları incelendiğinde sınav giriş belgelerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlandığı görülüyor.

Bu doğrultuda 2026 YKS giriş belgelerinin Haziran ayının ikinci haftasında, yaklaşık 10 Haziran 2026 civarında adayların erişimine açılması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bilgilerine ulaşabilecek.

Adayların sisteme giriş yapabilmeleri için T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Belge üzerinde sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

YKS 2026 OTURUMLARI NE ZAMAN?

TYT TARİHİ

Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

AYT TARİHİ

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak.

YDT TARİHİ

Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

ADAYLAR ÖSYM DUYURULARINI TAKİP EDİYOR

Sınava kısa süre kala gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS ekranına çevrilmiş durumda. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenebilecek. Bu nedenle adayların ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.