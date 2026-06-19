Yks günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini korurken, gözler belediyelerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı günlerinde bazı illerde otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

2026 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Üniversite kapılarını aralayacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç farklı oturum halinde bu hafta sonu tamamlanacak. Adayların maratonu cumartesi günü başlayıp pazar akşamı son bulacak. Sınav binalarının kapıları, sabah oturumları (TYT ve AYT) için tam saat 10.00'da, öğleden sonra yapılacak YDT oturumu için ise saat 15.30'da kapatılacak. İşte oturumların net zamanları, saatleri ve süreleri:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15 | Süre: 165 Dakika

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15 | Süre: 180 Dakika

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45 | Süre: 120 Dakika

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarılı bir sınav dileriz.

Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabilirler.”