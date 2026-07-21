YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA! (sonuc.osym.gov.tr) TYT, AYT, YDT sonuçları nasıl sorgulanır? YKS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından 21 Temmuz 2026 Salı günü erişime açıldı. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecine ilişkin takvim de netlik kazandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026 YKS'nin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sonuçlarını Ösym'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Ösym tarafından yayımlanan resmi açıklamada, sonuçların 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.50 itibarıyla erişime açıldığı duyuruldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabiliyor.

YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA!

2026 YKS sonuçlarına erişmek isteyen adaylar, Ösym'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ösym'nin yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

"20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.50'den itibaren Ösym'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek."

TYT, Ayt, YDT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuç sorgulama işlemi için adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

Ösym'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapılması,

T.C. kimlik numarasının girilmesi,

Aday şifresinin yazılması,

Güvenlik doğrulamasının tamamlanmasının ardından sonuç ekranının görüntülenmesi.

Adaylar, sistem üzerinden TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Sonuç belgeleri yalnızca elektronik ortamda erişime açılırken, adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmiyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih takvimi de belli oldu.

Ösym tarafından açıklanan 2026 YKS takvimine göre adaylar, üniversite tercih işlemlerini 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içerisinde aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 YKS'nin ardından başlayan tercih süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda yürütülecek.

Adayların tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.