Haberler

Yılmaz Tunç istifa mı etti, Yılmaz Tunç'un yeni görevi ne olacak?

Yılmaz Tunç istifa mı etti, Yılmaz Tunç'un yeni görevi ne olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı. Peki, Yılmaz Tunç istifa mı etti, Yılmaz Tunç'un yeni görevi ne olacak?

Kabinede görev değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı ve yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

KABİNEDE SÜRPRİZ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kabinede önemli bir görev değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı. Yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Yılmaz Tunç istifa mı etti, Yılmaz Tunç'un yeni görevi ne olacak?

YILMAZ TUNÇ'UN YENİ GÖREVİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Görevden alınan Yılmaz Tunç'un yeni pozisyonu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu ve siyasi çevreler, Tunç'un ilerleyen günlerde hangi görevde yer alacağını merakla bekliyor.

SİYASİ YANSIMALAR VE BEKLEYİŞ

Bu atama, hem siyasi hem de bürokratik alanda yankı uyandırdı. Uzmanlar, Yılmaz Tunç'un kariyerinde hangi adımın geleceğini öngörmenin şu an için zor olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

GELECEK ADIMLAR TAKİP EDİLECEK

Yılmaz Tunç'un yeni görevi netleştiğinde, hükümetin kabine politikası ve olası değişiklikler daha net bir şekilde anlaşılacak. Siyasi gözlemciler, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan polisin son görüntüleri
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Yılmaz Tunç: Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum

Koltuğu devreden Yılmaz Tunç'tan açıklama
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu