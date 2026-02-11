Yılmaz Tunç istifa mı etti, Yılmaz Tunç'un yeni görevi ne olacak?

Kabinede görev değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı ve yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

KABİNEDE SÜRPRİZ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Kabinede önemli bir görev değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı. Yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

YILMAZ TUNÇ'UN YENİ GÖREVİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Görevden alınan Yılmaz Tunç'un yeni pozisyonu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu ve siyasi çevreler, Tunç'un ilerleyen günlerde hangi görevde yer alacağını merakla bekliyor.

SİYASİ YANSIMALAR VE BEKLEYİŞ

Bu atama, hem siyasi hem de bürokratik alanda yankı uyandırdı. Uzmanlar, Yılmaz Tunç'un kariyerinde hangi adımın geleceğini öngörmenin şu an için zor olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

GELECEK ADIMLAR TAKİP EDİLECEK

Yılmaz Tunç'un yeni görevi netleştiğinde, hükümetin kabine politikası ve olası değişiklikler daha net bir şekilde anlaşılacak. Siyasi gözlemciler, gelişmeleri yakından takip ediyor.