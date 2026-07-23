Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti mi, Yılmaz Büyükerşen yeni partiye mi geçiyor?

CHP'de yaşanan hareketli sürece bir dikkat çeken gelişme daha eklendi. Uzun yıllar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen'in CHP'den istifa ettiği açıklanırken, siyasi kariyerine yeni bir partide devam edip etmeyeceği de gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. İşte Yılmaz Büyükerşen'in istifa açıklaması ve yeni parti iddialarına ilişkin son bilgiler.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN CHP'DEN İSTİFA ETTİ!

Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Deneyimli siyasetçinin istifa kararının ardından "Yılmaz Büyükerşen neden istifa etti?" ve "Yılmaz Büyükerşen yeni partiye mi geçiyor?" soruları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN CHP'DEN İSTİFA ETTİ

1999-2024 yılları arasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen, CHP üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Büyükerşen, yaptığı açıklamada mevcut parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Açıklamasında, "Ben şu an CHP'deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP'den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK ELEŞTİRİ

Büyükerşen'in istifa açıklamasında en dikkat çeken bölüm, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri oldu. Tecrübeli siyasetçi, mevcut yönetimi eleştirirken Atatürk'ün kurduğu CHP'nin fikir ve değerlerini taşımaya devam edeceğini vurguladı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN YENİ PARTİYE Mİ GEÇİYOR?

Siyasi kulislerde konuşulan iddialara göre Yılmaz Büyükerşen'in, Özgür Özel'in öncülüğünde kurulması beklenen yeni siyasi harekete katılması bekleniyor. Ancak Büyükerşen cephesinden yeni partiye katılım konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİYİ AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, salı günü gerçekleştirilen grup toplantısında yeni bir parti kurulacağını duyurmuştu. Özel, yeni oluşumda ilk etapta milletvekillerinin yer alacağını belirtirken, CHP'den yaşanacak ayrılıklarla birlikte yeni partinin TBMM'de ana muhalefet olmasının hedeflendiğini ifade etmişti.

SİYASİ GÖZLER YENİ SÜREÇTE

CHP'den istifa eden Yılmaz Büyükerşen'in önümüzdeki süreçte nasıl bir siyasi yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle yeni parti iddiaları ve Büyükerşen'in atacağı adımlar, siyaset kulislerinde yakından takip ediliyor.