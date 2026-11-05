Yılmaz Bayraktar kimdir? Sıla Özlem Önemli'nin eşi hangi dizilerde oynadı?

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Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli, 24 Eylül 2026'da nikâh masasına oturdu. Çift bunu kimseyle paylaşmadı; evliliği ancak 5 Kasım 2026'da, sosyal medyaya koydukları fotoğraflarla duyurdu.

Almanya'da doğup oyunculuğu Kiel'de okuyan Bayraktar, Türkiye'de daha çok tarihi dizilerde canlandırdığı krallar ve yabancı subaylarla tanınıyor.

YILMAZ BAYRAKTAR EVLİ Mİ?

Yılmaz Bayraktar evli: oyuncu Sıla Özlem Önemli ile 24 Eylül 2026'da sade bir nikâh töreniyle evlendi. Çift, haberi yaklaşık bir buçuk ay sonra verdi ve paylaşımına "Bir aile olalı epey zaman geçti" notunu düştü.

Fotoğraflar İstanbul'un tarihi yarımadasında ve Galata Köprüsü'nde çekildi. Önemli nikâhta sade beyaz bir elbise giydi.

YILMAZ BAYRAKTAR KİMDİR?

Yılmaz Bayraktar, Türkiye ve Almanya'da dizi, film ve tiyatro işleri olan bir oyuncu. Çocukken dansa başladı, 2006-2010 yıllarında Kiel'deki Schule für Schauspiel'de oyunculuk eğitimi aldı.

Okulu bitirince Almanya, Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn'da tiyatro sahnelerine çıktı. Alman televizyonları için de çalıştı; ZDF'nin SOKO Potsdam ve Marie fängt Feuer dizilerinde, ARD yapımı Mitten in Deutschland: NSU filminde oynadı.

YILMAZ BAYRAKTAR KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Bayraktar 41 yaşında. 23 Aralık 1984'te doğdu, aralıkta 42'ye girecek.

YILMAZ BAYRAKTAR NERELİ?

Yılmaz Bayraktar Almanya doğumlu. Eğitimini de orada aldı ve Türkiye'deki ilk dizi rolü 2013'te geldi.

YILMAZ BAYRAKTAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yılmaz Bayraktar'ın Türkiye'deki ilk dizisi 2013'te başlayan Tatar Ramazan oldu, dizide Fehmi Çelebi'yi oynadı. Ardından 2014'te Çılgın Dershane Üniversitede'de Emre rolüne çıktı.

2018'de Vatanım Sensin'de Kral Aleksandros'u canlandırdı. Bunu Akıncı, Son Yaz, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Bir Küçük Gün Işığı ve Esas Oğlan izledi. Netflix'in ASAF dizisinde de kadrodaydı.

2026'da Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Kral Stjephan rolüyle kadroya girdi. Bize Bir Şey Olmaz dizisinde ise Barış karakteriyle yer aldı.

YILMAZ BAYRAKTAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Yılmaz Bayraktar sinemada Yüksel Aksu'nun İftarlık Gazoz'unda ve Özhan Eren'in Son Mektup filminde oynadı. Emre Akay'ın yönettiği Av: The Hunt da filmografisinde var.

Zaferin Rengi'nde Yüzbaşı Bennett'i canlandırdı. 2024 yapımı Her Şeyin Başı Merkür de son filmlerinden biri.