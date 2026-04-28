Yıldız Ünsal kimdir? CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kaç yaşında, nereli?

Yıldız Ünsal, İzmir siyasetinde son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olarak gündemdeki yerini koruyor. CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapan Ünsal’ın yaşamı, kariyeri ve siyasi geçmişi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yıldız Ünsal kimdir? CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kaç yaşında, nereli?

Yıldız Ünsal, İzmir’in yerel siyasetinde öne çıkan isimlerden biri olarak son günlerde sıkça araştırılıyor. Hem belediye başkanlığı süreci hem de yaşam öyküsüyle dikkat çeken Ünsal hakkında “kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları gündemdeki yerini koruyor. CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı hakkında merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

YILDIZ ÜNSAL KİMDİR?

B. Yıldız Ünsal, 1967 yılında İzmir’de doğmuş iş insanıdır. Eğitim hayatından kariyerine kadar tüm yaşamını İzmir’de sürdüren Ünsal, iş dünyasının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmiştir.

YILDIZ ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

1967 doğumlu olan Yıldız Ünsal, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

YILDIZ ÜNSAL NERELİ?

Yıldız Ünsal, İzmir doğumludur ve Karşıyaka’da yetişmiştir. Hayatının büyük bölümünü İzmir’de geçirmiştir.

YILDIZ ÜNSAL'IN KARİYERİ

Ünsal, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden de lisans derecesi bulunmaktadır.

İş hayatına 1988 yılında başlayan Ünsal, 1999-2013 yılları arasında kendi kurduğu gıda üretimi ve ticareti şirketinde yöneticilik yapmıştır. Bu süreçte iş dünyasında önemli bir yer edinen Ünsal, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası gibi kurumlarda aktif görev almış, Ege Bölgesi Sanayi Odası yönetiminde yer alan ilk kadın olmuştur.

Ayrıca gençlik yıllarında Karşıyaka Spor Kulübü bünyesinde basketbol oynamış, ilerleyen yıllarda da kulüple olan bağını yöneticilik dahil olmak üzere sürdürmüştür.

