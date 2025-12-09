Haberler

Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında, nereli, eşi kim?
Güncelleme:
Türk televizyonunun unutulmaz yüzlerinden biri olan Yıldız Asyalı, hem oyuncu hem şarkıcı kimliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olmaya devam ediyor. Kariyerine çok küçük yaşlarda başlayan Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında, nereli? Yıldız Asyalı kaç evlilik yaptı, şu an kiminle evli? Detaylar...

Türk televizyon tarihinde unutulmaz karakterlere hayat veren Yıldız Asyalı, hem oyunculuk hem de müzik alanındaki üretkenliğiyle uzun soluklu bir kariyer sürdürüyor. Çocuk yaşta başladığı sanat yolculuğunu konservatuvar eğitimi, dizi ve film projeleri, sahne performansları ve müzikal deneyimleriyle güçlendiren Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında, nereli? Yıldız Asyalı kaç evlilik yaptı, şu an kiminle evli? İşte merak edilen tüm yönleriyle Yıldız Asyalı'nın yaşam öyküsü…

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

Sanat dünyasına çok küçük yaşlarda adım atan Yıldız Asyalı, geniş kitleler tarafından ilk kez "Hayat Bilgisi" dizisindeki "Rüya" karakteriyle tanındı. Ardından rol aldığı "Eyvah Babam" ve "Eyvah Kızım Büyüdü" gibi sevilen yapımlarla ekran kariyerini güçlendirdi.

Asyalı, yalnızca oyunculuk alanında değil, müzik ve sahne performanslarında da aktif bir isim olarak bilinir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan sanatçı, eğitim yıllarında aldığı kapsamlı müzik altyapısıyla hem sahnede hem de ekranda çok yönlü bir kariyer oluşturdu.

Müziğe ilgisi henüz çocukluk döneminde ortaya çıkan Asyalı, beş yaşında piyano çalmayı öğrenerek müzikal yolculuğunun ilk adımını attı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda solist olarak görev alması ise sanatsal gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu.

Sahne deneyimi erken yaşlarda başlayan Asyalı:

12 yaşında Nabucco Operası ve "Kral ve Ben" müzikalinde rol aldı,

13 yaşındayken Sarah Brightman ile aynı sahneyi paylaşarak dikkat çekici bir performansa imza attı,

15 yaşından itibaren dizi ve film sektöründe düzenli olarak yer almaya başladı.

Bugün geldiği noktada Yıldız Asyalı, hem ekran hem sahne hem de müzik çalışmalarını bir arada yürüten çok yönlü bir sanatçı olarak tanınıyor.

Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında, nereli, eşi kim?

YILDIZ ASYALI KAÇ YAŞINDA?

Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 doğumludur.

2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

Sanat kariyerine çocuk yaşlarda başlamış olması, onu sektörün en erken yeteneklerinden biri hâline getirmiş ve uzun yıllara yayılan güçlü bir portföy oluşturmasını sağlamıştır.

YILDIZ ASYALI NERELİ?

Yıldız Asyalı, doğup büyüdüğü şehir olan İstanbulludur.

Sanatsal eğitiminin büyük bölümünü İstanbul'da tamamlaması, hem tiyatro hem müzik hem de televizyon çalışmalarına erken yaşta başlamasına zemin hazırladı.

Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında, nereli, eşi kim?

YILDIZ ASYALI KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Yıldız Asyalı, kamuoyunda da yakından takip edilen özel hayatında üç kez evlilik yapmıştır.

1. Evliliği – Emre Vatansever

Asyalı, 23 Kasım 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever ile evlendi.

Bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı dünyaya geldi.

Çift Temmuz 2017'de boşandı.

2. Evliliği – Kerem Saka

Asyalı, ikinci evliliğini 30 Haziran 2020 tarihinde yönetmen Kerem Saka ile yaptı.

Bu evlilik aynı yıl içinde sona erdi.

3. Evliliği – Mustafa Semih Demirci

Sanatçı üçüncü evliliğini Mayıs 2025'te iş insanı Mustafa Semih Demirci ile gerçekleştirdi.

SON GÜNDEME YANSIYAN İDDİA

2025 yılı içerisinde Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Sanatçı, paylaştığı fotoğraflarda yüzünde ve vücudunda morluklar olduğunu göstererek eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.

Bu açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Asyalı'nın paylaşımlarında dile getirdikleri, kendisinin iddiaları olup hukuki sürecin detayları kamuoyuna yansımayı sürdürmektedir.

